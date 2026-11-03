「録画番組でレコーダー容量がいつもパンパン」「残したい特番やアニメがあるのに、容量が足りず泣く泣く古い番組を消去」。テレビやアニメ番組の録画を愛する人なら、誰もが一度はこの“HDD容量不足の壁”にぶつかった経験があるはず。

従来のレコーダーであれば、外付けUSB HDDを買い足して配線を増やすか、BDに手作業でダビングして退避するほかありませんでした。

「それなら、なんとなく容量を持て余しているGoogleドライブやOneDriveに、録画データをそのまま保存してしまえばいいのでは？」。そんなありそうでなかった掟破り（？）の発想を形にしたのが、パナソニックの全自動ディーガ「DMR-4X410」です。

「DMR-4X410」の最大の目玉は、指定したチャンネルやジャンルの番組を常時録画してくれる「全自動録画（全録）」に加え、汎用のクラウドストレージを番組の保存先として指定・ダビングできる「クラウド録画」機能を搭載した点にあります。

番組をクラウドへ逃がすことで本体の空き容量をいつでもスッキリ確保でき、保存した番組はスマートフォンからでも手軽にストリーミング鑑賞できます。

これまでの番組録画の常識を覆す「DMR-4X410」を手に入れることで、私たちのテレビ視聴ライフがどれほど自由で快適になるのかをお伝えします！