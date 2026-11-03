あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第259回
パナソニック「DMR-4X410」
それいいの？Googleドライブにテレビ録画、パナの画期的すぎるBDレコーダーを使った
2026年11月03日 17時30分更新
「録画番組でレコーダー容量がいつもパンパン」「残したい特番やアニメがあるのに、容量が足りず泣く泣く古い番組を消去」。テレビやアニメ番組の録画を愛する人なら、誰もが一度はこの“HDD容量不足の壁”にぶつかった経験があるはず。
従来のレコーダーであれば、外付けUSB HDDを買い足して配線を増やすか、BDに手作業でダビングして退避するほかありませんでした。
「それなら、なんとなく容量を持て余しているGoogleドライブやOneDriveに、録画データをそのまま保存してしまえばいいのでは？」。そんなありそうでなかった掟破り（？）の発想を形にしたのが、パナソニックの全自動ディーガ「DMR-4X410」です。
「DMR-4X410」の最大の目玉は、指定したチャンネルやジャンルの番組を常時録画してくれる「全自動録画（全録）」に加え、汎用のクラウドストレージを番組の保存先として指定・ダビングできる「クラウド録画」機能を搭載した点にあります。
番組をクラウドへ逃がすことで本体の空き容量をいつでもスッキリ確保でき、保存した番組はスマートフォンからでも手軽にストリーミング鑑賞できます。
これまでの番組録画の常識を覆す「DMR-4X410」を手に入れることで、私たちのテレビ視聴ライフがどれほど自由で快適になるのかをお伝えします！
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）GoogleドライブやOneDriveに「クラウド録画」 スマホ視聴も万全
2）最大4ch×約28日間の「全自動録画」
3）新機能「プレイリスト」が加わり既存のDIGAの強みもフル網羅
購入時に確認したい2つのポイント
1）4Kモデルで20万円超え、録画文化を愛するガチ勢向け製品
2）全録機能が必要なのか、自分視聴スタイルと要相談
🎬【3分で要約】パナソニック「DMR-4X410」動画解説
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