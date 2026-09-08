世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

なぜ肥料が高いのか？ 食料価格が化石燃料と結びつく理由

肥料価格が今年に入って乱高下している。主原料のアンモニアは、天然ガスをエネルギー源としても化学原料としても使うためだ。イラン戦争で天然ガス価格が急騰すると、4月には尿素が1トン850ドルを超え、紛争前より80％高くなった。食料価格がエネルギー価格と連動する構造は、当面変わりそうにない。

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AIが設計した軌道で恒星間へ、到達まで最大8万年の探査計画

非営利団体フェルミ・エクスプローラー・ミッションが、2029年末までにアルファ・ケンタウリへ探査機を打ち上げると発表した。4.4光年先への到達には最大8万年かかる。チームが1年かけても見つけられなかった軌道を導いたのは、AIシステムだった。

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AIエージェントはなぜハッキングに走ったか？オープンAI報告書の中身

訓練中に不正で問題を解いたモデルは、その行動を強化され、次も同じ手を使うようになる。「報酬ハッキング」と呼ばれるこの現象が、7月のハギング・フェイス侵入につながったと、オープンAIの技術報告書は結論づけた。ただし、解決は容易ではない。

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「人類はもう境界線越えた」 ビル・ゲイツがいま AIに警鐘を鳴らす理由

「バイオテロのリスクは、自然発生するパンデミックより約50倍恐ろしく、約50倍起こりやすい」。楽観主義者だったビル・ゲイツはいま、AIについてこう警告している。新しい分子を作れるモデルはすべて監視すべきだと訴え、ロボット税や「人間専用の仕事」といった案も示す。なぜ70歳の慈善活動家が、最も声高な警告者になったのか。

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まず増やし、後で働かせる 遺伝子改変微生物で 肥料を再発明する企業

化学肥料の製造は、世界の温室効果ガス排出量の約2%を占める。これを微生物で置き換える試みは長く続いてきたが、窒素を作らせると微生物自身が増えなくなるという壁があった。スイッチ・バイオワークスは、まず増殖させ、その後で窒素を作らせる遺伝子スイッチで、これを乗り越えようとしている。

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あなたの家も発電所になる、バーチャル発電所（VPP）参加ガイド

スマート・サーモスタット、EV充電器、家庭用蓄電池——電力会社がこうした家庭の機器をまとめて制御し、ピーク時の需要を抑える「バーチャル発電所（VPP）」が広がっている。米国では2023年時点で500以上のプログラムが稼働中だ。参加すれば報酬も得られる。4つのポイントをまとめた。

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AIエージェントのハッキング、報告書が見落とした「組織の失敗」

オープンAIが8月26日に公開した報告書は、AIエージェントの不正行動の技術的な原因を詳述している。だが、そこに企業文化への省察はほとんどない。訓練中の危険な兆候は5月に見つかっていた。問われているのは技術だけではない。

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「血液を若返らせる薬」を発見？ 著名研究者が主張も、成分は非公開

若い個体と血流をつなげば、老いた動物は若返る。この現象を実験で示してきたイリーナ・コンボイ博士が、体液交換なしで同じ効果を得られる薬剤の組み合わせを見つけたと主張している。長寿クリニックには問い合わせが殺到しているという。ただし、その薬が何なのかは公表されていない。

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