Justiceはフランスのエレクトロニック・デュオ
アルバム「Grand Theft Auto VI: Original Score」by Justiceが12月11日に登場！
ロックスター・ゲームスは10月30日、「グランド・セフト・オート」（以下、GTA）シリーズ最新作『グランド・セフト・オートVI』において、グラミー賞受賞者のフランスのエレクトロニック・デュオ「Justice」による「Grand Theft Auto VI: Original Score」の発売日を発表。発売日は、2026年12月11日となる。
このアルバムは、すべての大手音楽配信サービスにて取り扱われ、さらに2枚組CDと3枚組レコードも登場する。
このデュオの新作、フランスのエレクトロニック・ミュージックのパイオニアであるGesaffelsteinをフィーチャーした、本日登場の「Pusher」を楽しもう。
公式「Grand Theft Auto VI: Original Score」アルバムには、「Flower in a Hurricane」ft. Tame Impala、SZA、King Gizzard & The Lizard Wizardを含む、ゲームのために制作されたバンドの一連の音源からなる30トラックが収録される。さらに、各媒体にデジタルボーナストラックも含まれている。
フルアルバムのプリセーブ、CDやレコードのプレオーダーはこちらから。
そして、一部のゲーム内ラジオ局を聴いたり、「Grand Theft Auto VI: The Album」の注目のシングルなどを含む詳細は『グランド・セフト・オートVI』サイトの「ミュージック」セクションを確認してほしい。
▼公式サイトの「ミュージック」セクションはこちら
https://www.rockstargames.com/VI/music
【ゲーム情報】
タイトル：グランド・セフト・オートVI
ジャンル：アクション
販売：ロックスター・ゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S
発売日：2026年11月19日予定
価格：
スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）
アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5のみ。
CERO：Z（18才以上のみ対象）
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