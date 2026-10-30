ロックスター・ゲームスは10月30日、「グランド・セフト・オート」（以下、GTA）シリーズ最新作『グランド・セフト・オートVI』において、グラミー賞受賞者のフランスのエレクトロニック・デュオ「Justice」による「Grand Theft Auto VI: Original Score」の発売日を発表。発売日は、2026年12月11日となる。

このアルバムは、すべての大手音楽配信サービスにて取り扱われ、さらに2枚組CDと3枚組レコードも登場する。

このデュオの新作、フランスのエレクトロニック・ミュージックのパイオニアであるGesaffelsteinをフィーチャーした、本日登場の「Pusher」を楽しもう。

公式「Grand Theft Auto VI: Original Score」アルバムには、「Flower in a Hurricane」ft. Tame Impala、SZA、King Gizzard & The Lizard Wizardを含む、ゲームのために制作されたバンドの一連の音源からなる30トラックが収録される。さらに、各媒体にデジタルボーナストラックも含まれている。

フルアルバムのプリセーブ、CDやレコードのプレオーダーはこちらから。

そして、一部のゲーム内ラジオ局を聴いたり、「Grand Theft Auto VI: The Album」の注目のシングルなどを含む詳細は『グランド・セフト・オートVI』サイトの「ミュージック」セクションを確認してほしい。

▼公式サイトの「ミュージック」セクションはこちら

https://www.rockstargames.com/VI/music

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日予定

価格：

スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）

アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上のみ対象）

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