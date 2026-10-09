ロックスター・ゲームスは10月9日、「グランド・セフト・オート」（以下、GTA）シリーズ最新作『グランド・セフト・オートVI』［PlayStation 5／Xbox Series X|S］において、GTAシリーズの最も特徴的な音楽的要素であるゲーム内ラジオ局の最新ラインアップを公開。

ゲームの発売日は2026年11月19日予定、価格はパッケージ／ダウンロード版のスタンダード・エディションが9800円、ダウンロード専売のアルティメット・エディションが1万2280円だ。

本作に登場するラジオ局は、以下の6つ。そのホストの情報もあわせて紹介しよう。

●Cocoteo FM

レオナイダでモダンラテンミュージックの傑作を届けるラジオ局。El MartilloとLa Gataがホストを務めるこの局は、バチャータやメレンゲから、デンボウとレゲトンなど、Cocoteo FMはel party que nunca se apaga（決して終わらないパーティー）だ。

●Back Country Radio

MWとDelta Dawneがグラスリバーズ、ポート・ゲルホーンとその先へ反逆的なカントリーミュージックを提供する。Back Countryの移動リポーター、沼地の気象予報士、そしてDeltaのあまり秘密ではない恋人であるMud Dog Mikeが彼のグラスリバーズのエアボートの運転席からレポートを届ける。

●AfroBank FM

BurnaとPalmsyとともにグベドゥで盛り上がろう。AfroBank FMのダイナミックなコンビが、20世紀のクラシックやまだ知られていない隠れた名曲から、アマピアノや3ステップといった現代的なサウンドに至るまで、アフリカ音楽の最高傑作を厳選して紹介している。

●The Chamber 106.6

激しいメタルがレオナイダに上陸した。DJ KerryとDJ Tomが80年代以降のクラシック・メタルを引っ提げてピットに飛び込み、レオナイダの深いメタルルーツを存分に披露する。

●Flash FM

バイスシティの老舗局で、RobynとAlexが贈る最高のポップミュージックの数々は、グッドタイムステートのどこにいても、きっと踊らずにはいられなくなること間違いなし。

●Dirty South Classics

TrickとTrinaによる、ちょっとした南部のおもてなし。各地域のラップやヒップホップの名曲を盛大に紹介する。ビーチから街中まで、この人たちほどレオナイダと南部を体現している人はいないだろう。

さらに、『グランド・セフト・オートVI』では史上初めて、オンデマンドのポッドキャストシリーズが導入される。乗り物内や歩行中でも、新登場のスマホと繋げることができるヘッドフォンとイヤホンでラジオとポッドキャストの両方を聴くことができるようになる。

公式サイトの「ミュージック」セクションで、これら6つの局の視聴を楽しめる。また、『グランド・セフト・オートVI』のダイナミックスコアに関する詳細など、今後公開される情報にも注目してほしい。

▼公式サイトの「ミュージック」セクションはこちら

https://www.rockstargames.com/VI/music

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日予定

価格：

スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）

アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：審査予定

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