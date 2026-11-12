ディースリー・パブリッシャーは11月12日、Nintendo Switch 2 で発売中の『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』について、追加ミッションパック1「エキストラチャレンジ」を配信。価格は500円だ。

本追加ミッションパックには、10種類以上の超高難度作戦を収録。ゲーム本編では高難度のミッションでのみで遭遇したさまざまな亜種が大挙して登場する。しかもゲーム本編には登場しなかった新たな装備のエイリアンまでもが襲来。ここから先は修羅の道だ。志あるものよ立ち上がろう。

また、ミッションパックには、最強の武器／兵器を30種類以上収録。これらの新兵器の数々には、より厳しい戦場へ身を置く各歩兵部隊の戦力を格段に向上させるものが揃えられており、高難度制覇を目指すエリート隊員諸君には垂涎の代物と言えるだろう。

本日配信開始!!

「追加ミッションパック1 エキストラチャレンジ」

配信日：配信中（2026年11月12日）

価格：500円

収録ミッション数：10種類以上（各5段階の難易度を収録）

収録武器数：30種類以上※

▼追加ミッションパック1 ストアURL

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000076570

大型DLC第2弾も2026年12月10日配信予定！

「追加ミッションパック2 スーパーチャレンジ」

配信日：2026年12月10日

価格：500円

収録ミッション数：10種類以上（各5段階の難易度を収録）

収録武器数：30種類以上※

▼追加ミッションパック2 ストアURL

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000076571

※収録されている武器／兵器は、ゲーム本編の武器獲得システムと同様に、ミッション中に「武器アイテム」を収集することで獲得および成長します。各ミッションパックを購入することで、すぐに使用可能となるものではありません。また非購入者でもオンラインミッションのみ既存のルームに参加して遊ぶことが可能ですが、取得した新しい収録武器はご購入者のみが使用する権利を有します。

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2

ジャンル：3Dアクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：サンドロット

Switch 2版移植：ユークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年10月8日）

価格：

通常版：3980円（パッケージ版／ダウンロード版）

D3P WEB SHOP限定パック：6480円（パッケージ版）

デラックスエディション：4980円（ダウンロード版）

プレイ人数：

オフライン：1～2人（2画面分割プレイ対応）

オンライン：1～4人（オンライン協力プレイ対応）

CERO：D（17才以上対象）

【DLC情報】

タイトル：追加ミッションパック1「エキストラチャレンジ」

配信日：配信中（2026年11月12日）

価格：500円

タイトル：追加ミッションパック2「スーパーチャレンジ」

配信日：2026年12月10日

価格：500円

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