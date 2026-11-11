プリロードしておけば発売日にすぐにゲームが遊べる

ロックスター・ゲームスは11月11日、「グランド・セフト・オート」（以下、GTA）シリーズ最新作『グランド・セフト・オートVI』［PlayStation 5／Xbox Series X|S］のデジタル版をプレオーダーした人全員がプリロードを利用できるようになったと発表。コードインボックス版（コード同梱版）をプレオーダーした人は、品物を受け取り次第コードをアクティベートしてプリロードを開始できる。

ゲームの発売日は、2026年11月19日予定。価格は、スタンダード・エディションのパッケージ版／ダウンロード版が9800円、ダウンロード専売のアルティメット・エディションが1万2280円だ。

ゼロから開発された『グランド・セフト・オートVI』は、両プラットフォームの限界まで挑み30fpsをターゲットに、すべての環境と住人の密度とヴィジュアルの忠実度を維持しながら、広大でリッチなレオナイダの世界を実現させ、現世代コンソールで可能な限りの最高の体験をお届けする。

PlayStation 5 Proでは、限定機能であるPlayStation スペクトルスーパーレゾリューション（PSSR）とレイトレーシングシャドウによって鮮明さを向上させ、息をのむようなヴィジュアルを実現。

PS5版『グランド・セフト・オートVI』では、DualSense コントローラー向けのハプティックフィードバックをゲーム全体に実装。各種設定はアクセシビリティメニューから調整可能で、空間オーディオレンダリング機能の向上により、あらゆるゲーム内サウンドでTempest 3Dオーディオをフル活用している。

さらにロード時間も向上しており、PlayStation 5こそが『グランド・セフト・オートVI』のプレイに最適なコンソールとなっている。

また、本作はXbox Series X|SおよびXbox Oneのコンソールにおいて、Xbox Series Sのグラフィック設定を活用したXBOX Cloud Gaming経由でもプレイ可能。

ほかのすべてのクラウドストリーミングと同様に、通信速度やその他の技術的要因により、ゲームのパフォーマンスにローカルゲームプレイでは受けないような影響が出る可能性がある。『GTAVI』はさらに、PlayStationとXBOXのリモートプレイも完全にサポートしている。

「Grand Theft Auto VI: The Album」からの、Tove Loによる「Blood in Your Eyes」をフィーチャーした本日の新しいビデオをチェックしよう。そして『グランド・セフト・オートVI』のさらなる情報は、公式サイトを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日予定

価格：

スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）

アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上のみ対象）

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