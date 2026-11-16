純正の安心感！ DualSenseワイヤレスコントローラーが25％オフの8617円で買えるチャンス

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DualSense ワイヤレスコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「DualSense ワイヤレスコントローラー」が販売中だ。参考価格は1万1480円だが、執筆時点では25％オフの8617円で購入できる（11月16日時点）。

本製品は、PlayStation 5、PC、モバイルに対応するワイヤレスコントローラー。直感的なフィードバックを体験できるハプティックフィードバック、ゲームの場面に合わせて強さや張力が変化するアダプティブトリガーなどを備える。

DualSenseが8000円台のセール価格で販売中

ユーザーレビューを見ると、"さすが純正／買って間違いない／大事に使う"といった声が寄せられている。現時点では25％オフのセール価格で購入可能だ。8000円台で購入できるチャンスなので、DualSenseを買い替えたい人は早めにチェックしてみてほしい。