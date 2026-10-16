ロックスター・ゲームスは10月15日、PlayStation 5（PS5）／Xbox Series X|S（XSX|S）で発売予定の「グランド・セフト・オート」（GTA）シリーズ最新作『グランド・セフト・オートVI』のローンチトレーラーを公開した。

映像は1分30秒ほどのもので、Justiceの新しい単独シングル「Flower in a Hurricane」を聴きながら、PlayStation 5のゲーム内で撮影した映像を楽しめる。

ユーザーからは「待ちきれねぇよ」「ただのPS5でこの画質はエグいな」「曲が良すぎる」「生きる希望がこれしかない」「あと1ヵ月…あまりにも発売する実感がない」「このワクワク感が至高」「今作も10年遊ばせていただきます」「ついにホントに発売するのか」など、発売直前の期待感が高まる声が多数寄せられていた。

いっぽうで「この段階でCERO審査予定なのが怖い」「CERO、余計なことすんなよ」「今回だけは好きにさせて」など、暴力・性的描写への規制が入るのではないかと懸念する声も。記事執筆時点で、まだCEROレーティングは公開されていない。

ゲームの発売は、2026年11月19日予定。価格は、パッケージ／ダウンロード版の「スタンダード・エディション」が9800円。ダウンロード専売の「アルティメット・エディション」が1万2280円となる。

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日予定

価格：

スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）

アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：審査予定

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