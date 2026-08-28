ロックスター・ゲームスは8月28日（日本時間）、「グランド・セフト・オート」（以下、GTA）シリーズの最新作『グランド・セフト・オートVI』（PlayStation 5／Xbox Series X|S）の長編視聴を、Netflixと公式YouTubeチャンネルおよび公式サイトにて配信。

PlayStation 5でのインゲーム映像からすべてを撮影したこの『グランド・セフト・オートVI』長編映像は、シリーズ史上かつてない最大の規模と没入感の進化を感じられるものとなっている。

ゲームの発売日は、2026年11月19日予定。価格はスタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が9800円、ダウンロード専売のアルティメット・エディションが1万2280円だ。そのほか最新情報やプレオーダーについては公式サイトを確認しよう。

▼『グランド・セフト・オートVI』公式サイト

https://www.rockstargames.com/VI

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日予定

価格：

スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）

アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：審査予定

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