発売日の2026年11月19日には公式サイトで印刷可能な公式カバーアートポスターなどを配布！

ロックスター・ゲームスは11月4日、「グランド・セフト・オート」（以下、GTA）シリーズ最新作『グランド・セフト・オートVI』［PlayStation 5／Xbox Series X|S］について、デジタルプリロードの実施日を発表した。

PlayStation 5でのデジタルプリロードは、各地域ごとのタイムゾーンにて2026年11月10日真夜中（現地時間）に開始。Xbox Series X|Sでは、世界中で11月10日0時（グリニッジ標準時）にプリロードを開始する。両コンソールのコードインボックス版（コード同梱版）は、11月12日より販売店で購入可能になる。

ゲームの発売日は、11月19日。価格は、スタンダード・エディションのパッケージ版／ダウンロード版が9800円、ダウンロード専売のアルティメット・エディションが1万2280円だ。

ファイルのプリロードには最大212GB必要になる（デバイスによる）。プリロードを始めるために十分な空き容量を、今のうちに確保しておこう。PlayStation 5とXbox Series X|Sでの『グランド・セフト・オートVI』のプリロード方法の詳細は、Rockstarサポートの公式ページを確認してほしい。

『グランド・セフト・オートVI』のさらなる情報については、公式サイトを確認のこと。公式サイトでは、「長編視聴」を含む公式ビデオ、ゲーム内ラジオ局や「Grand Theft Auto VI: The Album」からのシングルを聴いたり、「レオナイダならでは…」セクションでバイスシティとその先の探索、「アルティメット・エディション」の詳細などを確認可能だ。

発売日の11月19日には、印刷可能な『グランド・セフト・オートVI』公式カバーアートポスターとレオナイダのマップを、無料デジタルダウンロードとして公式サイトに追加。ゲームの発売後まもなく、両面印刷の実物版のこのポスターはロックスターストアにて＄0.99（単体）、またはロックスターストアでの購入に対する無料ギフトとして登場する。

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日予定

価格：

スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）

アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18才以上のみ対象）

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