PS Plus、11月のゲームカタログが豪華すぎ！ 「デススト2」「ドラクエ3」「龍が如く8外伝」など9本追加
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月11日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」において、新たに計9本のタイトルを提供すると発表した。提供開始時期はタイトルごとに異なる。
月ごとに取り上げるタイトルの傾向もかなり異なる「ゲームカタログ」。今月は人と人との繋がりを描いた感動の旅路『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』、美しいHD-2Dで描かれる不朽の名作『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』、記憶を失った真島吾朗が大海原に繰り出す『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』と、豪華なラインアップが追加される。
さらに、プレミアムでは『ソウルリーバー2』と『FREEDOM WARS Remastered』が登場。懐かしの名作が遊べるように。
ユーザーからは「今月は当たりすぎる」「GTA6出るってのにこんな豪華なラインナップにしやがって...！」「年間パスが切れる月にやりたいのが来る不思議」「最高やん！あとは時間が無限にあればなぁ」など、喜びの声が寄せられていた。
各プランの詳細については公式サイトを、対象タイトルの詳細についてはPS Blogを参照してほしい。
2026年11月の「ゲームカタログ」（PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象）
●「Hell Let Loose」（PS5）※11月11日提供
●「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（PS5）※11月17日提供
●「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」（PS5）※11月17日提供
●「Atomfall」（PS5／PS4）※11月17日提供
●「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」（PS5／PS4）※11月24日提供
●「MotoGP 26」（PS5）※11月24日提供
●「Cricket 26 – The Official Game of the Ashes」（PS5／PS4）※11月24日提供
「クラシックスカタログ」（プレミアムプランが対象）
●「ソウルリーバー2」（PS2）※11月17日提供
●「FREEDOM WARS Remastered」（PS5／PS4）※11月17日提供
※PlayStation Plusゲームカタログのラインナップは、一部の地域では異なる場合があります。お住まいの地域のラインナップについては、リリース日にPlayStation Storeでご確認ください。
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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