ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月11日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」において、新たに計9本のタイトルを提供すると発表した。提供開始時期はタイトルごとに異なる。

月ごとに取り上げるタイトルの傾向もかなり異なる「ゲームカタログ」。今月は人と人との繋がりを描いた感動の旅路『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』、美しいHD-2Dで描かれる不朽の名作『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』、記憶を失った真島吾朗が大海原に繰り出す『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』と、豪華なラインアップが追加される。

さらに、プレミアムでは『ソウルリーバー2』と『FREEDOM WARS Remastered』が登場。懐かしの名作が遊べるように。

ユーザーからは「今月は当たりすぎる」「GTA6出るってのにこんな豪華なラインナップにしやがって...！」「年間パスが切れる月にやりたいのが来る不思議」「最高やん！あとは時間が無限にあればなぁ」など、喜びの声が寄せられていた。

各プランの詳細については公式サイトを、対象タイトルの詳細についてはPS Blogを参照してほしい。

2026年11月の「ゲームカタログ」（PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象）

●「Hell Let Loose」（PS5）※11月11日提供

●「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」（PS5）※11月17日提供

●「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」（PS5）※11月17日提供

●「Atomfall」（PS5／PS4）※11月17日提供

●「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」（PS5／PS4）※11月24日提供

●「MotoGP 26」（PS5）※11月24日提供

●「Cricket 26 – The Official Game of the Ashes」（PS5／PS4）※11月24日提供

「クラシックスカタログ」（プレミアムプランが対象）

●「ソウルリーバー2」（PS2）※11月17日提供

●「FREEDOM WARS Remastered」（PS5／PS4）※11月17日提供

※PlayStation Plusゲームカタログのラインナップは、一部の地域では異なる場合があります。お住まいの地域のラインナップについては、リリース日にPlayStation Storeでご確認ください。

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

©SEGA

Copyright ©2024 Rebellion. All rights Reserved. The Rebellion name and logo, the Atomfall name and logo are trademarks of Rebellion and may be registered trademarks in certain countries.

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO

Hell Let Loose © 2021 Black Matter PTY. Published under licence by Team17 Digital Limited. Team17 is a trademark or registered trademark of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners.

©2025 Nacon. ©2025 Published by Nacon and developed by Big Ant Studios. All rights reserved.

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. and Dimps Corporation. FREEDOM WARS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.

Published by Bandai Namco Entertainment Inc.