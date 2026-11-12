マウスコンピューター、3D点群処理で性能検証したDAIVを展示 11月27日「WorkShop KANSAI 2026」
マウスコンピューターは、11月27日に大阪・淀屋橋のAP大阪淀屋橋 4階 会議室-Mで開催される、AUG-JP主催のビジネスイベント「WorkShop KANSAI 2026」に出展する。入場料は無料だ。
同社ブースでは、クリエイティブワークから専門的なビジネス用途まで幅広く対応するクリエイター向けPCブランド「DAIV」を中心に、法人向けのPCソリューションを紹介する。展示製品には、土木・建設分野で活用される3D点群処理ソフトウェア「TREND-POINT」で性能を検証した「DAIV N8-I9G90BK-A」や「DAIV Z6-I9G70SR-A」などが含まれ、実務で求められる処理性能を具体的に示す内容となる。
あわせて、CAD用途に適した液晶ディスプレイなどの周辺機器も紹介し、業務環境に合わせたPCとモニターの組み合わせを提案する。製品導入やリプレースを検討している法人担当者に加え、業務効率化や生成AIの活用、クリエイティブ環境の強化に関心を持つ来場者にとっても、比較検討の機会となる内容だ。イベントは11月27日9時45分から16時30分までで、受付開始は9時25分となる。
来場者向け特典も用意する。会場で配布する案内のQRコードからアンケートに回答すると、抽選で5名にAmazonギフト券3,000円分が当たる。回答期間は11月27日から11月30日23時59分までだ。さらに、マウスコンピューターブースで名刺交換をした来場者には、もれなくノベルティをプレゼントするという。
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