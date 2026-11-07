マウス、RTX 5080搭載ゲーミングPCを50台限定販売 インテル日本法人50周年記念
マウスコンピューターは、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」から、インテル日本法人50周年を記念した特別モデル「G TUNE FZ-I7G80」を発売した。価格は500,000円からで、販売はマウスコンピューターWEBサイト、全国のダイレクトショップ、G-Tune:Garage大阪、電話通販窓口で予定する。
「G TUNE FZ-I7G80」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K PlusとNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載するハイエンド構成だ。ゲームプレイはもちろん、動画編集や配信、クリエイティブ制作など、複数の重い処理を同時にこなす用途を想定したモデルとなる。ケース内部にはインテルのコーポレートカラーである青色LEDを採用し、サイドパネルにはインテル日本法人50周年を記念した特別デザインを施したという。
さらに、本製品にはピンバッジ、ステッカー、フィギュアの記念グッズが付属する予定で、販売台数は50台限定となる。仕様面では32GBメモリ、1TB SSD、水冷CPUクーラー、10GbE対応LAN、Wi-Fi 6Eなどを備え、拡張性と冷却性にも配慮した構成だ。サイズはおよそ幅240×奥行500×高さ479mm。重量はおよそ18.0kgとなる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります