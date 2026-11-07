マウス、RTX 5080搭載ゲーミングPCを50台限定販売　インテル日本法人50周年記念

マウスコンピューターは、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」から、インテル日本法人50周年を記念した特別モデル「G TUNE FZ-I7G80」を発売した。価格は500,000円からで、販売はマウスコンピューターWEBサイト、全国のダイレクトショップ、G-Tune:Garage大阪、電話通販窓口で予定する。

「G TUNE FZ-I7G80」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K PlusとNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載するハイエンド構成だ。ゲームプレイはもちろん、動画編集や配信、クリエイティブ制作など、複数の重い処理を同時にこなす用途を想定したモデルとなる。ケース内部にはインテルのコーポレートカラーである青色LEDを採用し、サイドパネルにはインテル日本法人50周年を記念した特別デザインを施したという。

さらに、本製品にはピンバッジ、ステッカー、フィギュアの記念グッズが付属する予定で、販売台数は50台限定となる。仕様面では32GBメモリ、1TB SSD、水冷CPUクーラー、10GbE対応LAN、Wi-Fi 6Eなどを備え、拡張性と冷却性にも配慮した構成だ。サイズはおよそ幅240×奥行500×高さ479mm。重量はおよそ18.0kgとなる。