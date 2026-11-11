マウス「MousePro G2」発売　約979gの12.2型ノートに有線LAN・USB4を搭載

マウスコンピューターは、法人向けパソコンブランド「MousePro」から、12.2型モバイルノートパソコン「MousePro G2」を販売開始した。価格は208,780円からで、購入はマウスコンピューターWEBサイト、各ダイレクトショップ、電話通販窓口、法人営業窓口で受け付ける。持ち運びやすい約979gの軽量ボディーに、高い堅牢性と豊富な接続端子、長時間駆動を備え、働く場所を選ばない業務用ノートとして訴求する製品だ。

MousePro G2は、12.2型のWUXGA液晶を搭載し、アスペクト比16:10によって資料作成やWeb閲覧で縦方向の表示領域を確保する。sRGB比100％に対応するため、プレゼン資料や製品画像の確認にも向く。さらに、天板と底面は200kgfの荷重に耐える設計で、MIL-STD-810H準拠の品質試験も実施しており、営業先や出張先など移動の多いビジネス環境での使用を想定した堅牢性を備える。

CPUはAMD Ryzen 5 216、AMD Ryzen AI 5 340、AMD Ryzen AI 7 350の3種類を展開する。Ryzen AI搭載モデルはCopilot+ PCに対応し、会議支援や文章要約などのAI活用もできる。接続面ではUSB4対応Type-Cを2基、USB Type-Aを2基、HDMI、有線LAN、microSDカードリーダーを備え、変換アダプターへの依存を抑えやすい構成だ。無線通信はWi-Fi 7に対応し、後日eSIMとnanoSIMに対応するLTEモジュールのBTOカスタマイズ追加も予定する。

バッテリーは60Whで、動画再生時約11.5時間から約12.5時間、アイドル時約25時間から約26時間の駆動をうたう。65W USB PD充電器を標準付属し、BTOオプションとして100W USB PD充電器も用意する。セキュリティー面ではWindows Hello顔認証、Microsoft Pluton、Secured-core PC対応などを備え、自己暗号化ドライブ対応ストレージも選択可能だ。カラーはエボニーブラックとブラストシルバーの2色展開で、法人導入時の用途や運用方針に合わせて選びやすい製品という。