約981gで有線LANも搭載　「mouse X2」にRyzen 5搭載の12.2型ノート

マウスコンピューターは、12.2型モバイルノートパソコン「mouse X2」シリーズの新モデルとして、AMD Ryzen 5 216プロセッサー搭載モデルを発売する。カラーはフロストゴールド、パールホワイト、コスモブルーの3色で、価格は199,800円だ。

新モデルは、約981gの軽さと19mmの薄さを両立した持ち運び重視の設計が特徴だ。天板は100kgfの荷重に耐える堅牢性を持ち、MIL-STD-810H準拠の品質試験もクリアしているため、通勤や通学、出張など移動の多い場面でも使いやすいとしている。60Whバッテリーを搭載し、エコモード時で動画再生約11.5時間、アイドル時約26時間の駆動を実現するという。

CPUには6コア12スレッド構成のAMD Ryzen 5 216プロセッサーを採用し、Web閲覧、メール、資料作成、オンライン会議といった日常用途を快適にこなせる。初めてパソコンを購入する人や、事務作業中心のユーザーに向くコストパフォーマンス重視のモデルだ。ディスプレイは12.2型の広視野角液晶パネルで、ノングレア仕様かつ60Hz対応、アスペクト比は16:10となる。

インターフェースも充実しており、USB Type-C、USB Type-A、HDMI端子、カードリーダーに加え、LANケーブルをそのまま挿し込める埋め込み式の有線LAN端子を備える。外出先でも有線接続を使いやすく、在宅勤務から学習用途まで幅広く対応する構成だ。なお、掲載例の「mouse X2-A5A01PW-A / パールホワイト」は、Windows 11 Home 64ビット、AMD Radeon 740M、8GBメモリ、256GB M.2 SSDを搭載し、販売価格は199,800円となる。