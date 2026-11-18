マウスコンピューターは11月18日から12月9日まで、同社ECサイトにて「ブラックフライデーセール」を開催する。対象となるのは、mouse、G TUNE、DAIVの各ブランド製品で、最大140,000円OFF（税込）の値引きが実施される。

セール対象の一例として、mouseブランドのノートPC「mouse X2-A5A01FG-A / フロストゴールド（Copilot+ PC）」は239,800円（税込）から214,800円（税込）へ、デスクトップPC「mouse MH-A5A01」は174,900円（税込）から147,900円（税込）へ価格改定される。



G TUNEでは、デスクトップPC「G TUNE DG-A5G60」が284,900円（税込）から229,900円（税込）へ、さらに「G TUNE FG-A7G7T」は634,800円（税込）から494,800円（税込）となり、最大値引きの14万円引きが適用される製品となる。

DAIVブランドでは、ノートPC「DAIV Z4-A9A01SR-B（Copilot+ PC）」が376,800円（税込）から319,800円（税込）へ、デスクトップPC「DAIV KM-I7G7T（NVIDIA Studio 認定PC）」が659,800円（税込）から569,800円（税込）へ値引きされる。Copilot+ PCはAI機能を活用しやすい新世代のPCとして注目され、NVIDIA Studio 認定PCは動画編集や3D制作などのクリエイティブ用途で安定した性能を求める層に向く構成だ。

セール期間は11月18日から12月9日10時59分までで、購入はマウスコンピューター公式ECサイト内の特設ページから行う。