第299回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングパソコン「NEXTGEAR JG-I5G60」がオススメ!!
東京ゲームショウで発表された新NEXTGEAR モバイル向けCPU搭載ミニタワーなんです！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長の徳永健太さんがオススメする製品は、東京ゲームショウ2026で新製品として発表されたミニタワーゲーミングPC「NEXTGEAR JG-I5G60」になります。
東京ゲームショウ2026でお披露目された新モデルNEXTGEAR JG-I5G60。特徴は何と言っても、根幹部分にノートパソコン向けのパーツが使用されているという点。
CPUには高性能モバイルパソコン向けの「Core Ultra 5 245HX」（14コア/14スレッド、最大5.1GHz）を搭載。NEXTGEARシリーズ初のIntel CPU搭載モデルでもあります。
GPUには「GeForce RTX 5060」の通常ビデオカードを搭載しており、ゲーミングノートにデスクトップ向けのビデオカードを載せちゃった感じでしょうか。フルHDゲーミングであれば快適に遊べる構成と言えるでしょう。
システムメモリーは32GB（SO-DIMM DDR5-5600 16GB×2）で、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD（Gen4）を搭載。店頭販売モデルとしてシステムメモリーとストレージ容量が標準モデルより増量されています。持ち帰ってすぐに、思う存分遊べるスペックになっているのは嬉しいですね。
徳永さんは「モバイル向けCPUを搭載したほか、ケースファンなどはセミファンレス仕様となっていて、アイドル時にはファンが完全に停止します。壊れているわけじゃないですよ（笑）」と話していました。
また、「現在、東京ゲームショウ2026出展記念として1万1000円OFFクーポンがWeb製品サイトに掲示されていますが、こちらのクーポンは店頭でも利用可能です。ぜひ期間中にお使いください」とのこと。
クーポン利用期間は10月14日11時までなので、店頭で使う場合は10月13日までとなるでしょうか。興味が沸いた人はお早めに！
|NEXTGEAR JG-I5G60 主なスペック
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|CPU
|Intel Core Ultra 5 245HX（14コア/14スレッド、最大5.1GHz）
|CPUクーラー
|空冷クーラー
|メモリー
|DDR5-5600 16GB×2）
|ストレージ
|NVMe Gen4 1TB SSD
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce RTX 5060
|無線機能
|-
|電源ユニット
|650W（80PLUS BRONZE）
|店頭価格
|33万7700円
OC版水冷式RTX 5070搭載モデルも展示中！
店頭には、同じく東京ゲームショウ2026で発表のあった、オーバークロック版水冷式GeForce RTX 5070搭載のNEXTGEARも展示中でした。オーバークロックによりRTX 5070 Tiに迫るようなパフォーマンスが出ているとのこと。
「店舗限定セール」も実施中！
マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、「店舗限定セール」を実施中です。期間は9月25日から10月29日まで。
セール対象モデルから店長の徳永さんにイチオシを尋ねたところ、厚さ15mmで重さ1.09kgの薄型軽量モバイルノートPC「mouse X4-I5U01SR-A/EX」（店頭価格14万9800円）がオススメとのこと。セールで4万5000円も値引かれています！
その他にもお買い得モデルがたくさん用意されているので、セール特設サイトもぜひチェックしてください！
VR体験イベント「メタとら -metaverse try!-」が大阪梅田で開催。マウスコンピューターもブース出展しています！
さまざまなVR機器やVRコンテンツを体験することのできるイベント「メタとら -metaverse try!-」が10月3日（土）に大阪梅田で開催されます。開催場所はグラングリーン大阪「Blooming Camp by さくらインターネット」。イベント詳細はWebサイトもご確認ください。
イベントにはマウスコンピューターもブース出展予定で、当日は大阪ダイレクトショップおよびG-Tune : Garage 大阪店からもスタッフが参加されるとのこと。
VRに興味のある人は、参加してみてください！
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