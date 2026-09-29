第299回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲーミングパソコン「NEXTGEAR JG-I5G60」がオススメ!!

東京ゲームショウで発表された新NEXTGEAR モバイル向けCPU搭載ミニタワーなんです！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

文●勝田有一朗　編集●ASCII

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　大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長の徳永健太さんがオススメする製品は、東京ゲームショウ2026で新製品として発表されたミニタワーゲーミングPC「NEXTGEAR JG-I5G60」になります。

マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

店長の徳永健太さん

ゲーミングパソコン「G TUNE FZ-I7G7T」がオススメ

　東京ゲームショウ2026でお披露目された新モデルNEXTGEAR JG-I5G60。特徴は何と言っても、根幹部分にノートパソコン向けのパーツが使用されているという点。

　CPUには高性能モバイルパソコン向けの「Core Ultra 5 245HX」（14コア/14スレッド、最大5.1GHz）を搭載。NEXTGEARシリーズ初のIntel CPU搭載モデルでもあります。

　GPUには「GeForce RTX 5060」の通常ビデオカードを搭載しており、ゲーミングノートにデスクトップ向けのビデオカードを載せちゃった感じでしょうか。フルHDゲーミングであれば快適に遊べる構成と言えるでしょう。

ノートパソコンのシステムであることを示すように、システムメモリーにSO-DIMMが用いられています。でも普通のビデオカードも搭載しているし、ちょっと奇妙な感じです（笑

フロントI/Oは天面右側前方。LED制御ボタンも備わります

　システムメモリーは32GB（SO-DIMM DDR5-5600 16GB×2）で、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD（Gen4）を搭載。店頭販売モデルとしてシステムメモリーとストレージ容量が標準モデルより増量されています。持ち帰ってすぐに、思う存分遊べるスペックになっているのは嬉しいですね。

店頭価格は33万7700円。筐体カラーは白と黒をラインアップしています

　徳永さんは「モバイル向けCPUを搭載したほか、ケースファンなどはセミファンレス仕様となっていて、アイドル時にはファンが完全に停止します。壊れているわけじゃないですよ（笑）」と話していました。

アイドル時はケースファンが停止します

　また、「現在、東京ゲームショウ2026出展記念として1万1000円OFFクーポンがWeb製品サイトに掲示されていますが、こちらのクーポンは店頭でも利用可能です。ぜひ期間中にお使いください」とのこと。

　クーポン利用期間は10月14日11時までなので、店頭で使う場合は10月13日までとなるでしょうか。興味が沸いた人はお早めに！

NEXTGEAR JG-I5G60　主なスペック    
OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
CPU Intel Core Ultra 5 245HX（14コア/14スレッド、最大5.1GHz）
CPUクーラー 空冷クーラー
メモリー DDR5-5600 16GB×2）
ストレージ  NVMe Gen4 1TB SSD
グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5060
無線機能 -
電源ユニット 650W（80PLUS BRONZE）
店頭価格 33万7700円

OC版水冷式RTX 5070搭載モデルも展示中！

OC版水冷式GeFroce RTX 5070搭載の「NEXTGEAR JG-A7G7L」

水冷式のビデオカードが搭載されています。写真にうまく写っていなくてスミマセン！

　店頭には、同じく東京ゲームショウ2026で発表のあった、オーバークロック版水冷式GeForce RTX 5070搭載のNEXTGEARも展示中でした。オーバークロックによりRTX 5070 Tiに迫るようなパフォーマンスが出ているとのこと。

「店舗限定セール」も実施中！

　マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、「店舗限定セール」を実施中です。期間は9月25日から10月29日まで。

　セール対象モデルから店長の徳永さんにイチオシを尋ねたところ、厚さ15mmで重さ1.09kgの薄型軽量モバイルノートPC「mouse X4-I5U01SR-A/EX」（店頭価格14万9800円）がオススメとのこと。セールで4万5000円も値引かれています！

　その他にもお買い得モデルがたくさん用意されているので、セール特設サイトもぜひチェックしてください！

VR体験イベント「メタとら -metaverse try!-」が大阪梅田で開催。マウスコンピューターもブース出展しています！

　さまざまなVR機器やVRコンテンツを体験することのできるイベント「メタとら -metaverse try!-」が10月3日（土）に大阪梅田で開催されます。開催場所はグラングリーン大阪「Blooming Camp by さくらインターネット」。イベント詳細はWebサイトもご確認ください。

　イベントにはマウスコンピューターもブース出展予定で、当日は大阪ダイレクトショップおよびG-Tune : Garage 大阪店からもスタッフが参加されるとのこと。

　VRに興味のある人は、参加してみてください！

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