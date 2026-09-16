第294回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングパソコン「G TUNE FZ-A7G7T」がオススメ!!
いよいよ開催の東京ゲームショウ2026。マウスコンピューターの出展記念モデルは、RTX 5070 Ti搭載ですんごい良コスパですよ！：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長の尼田龍さんがオススメするのは、ゲーミングPC「G TUNE FZ-A7G7T」です。マウスコンピューターの東京ゲームショウ2026出展を記念した特別モデルになります。
9月17日～21日の日程で東京ゲームショウ2026が開催されます。前回の取材では、東京ゲームショウ2026出展を記念したモデルの「G TUNE FZ-I7G7T」を紹介しました。
G TUNE FZ-A7G7Tも同じく東京ゲームショウ2026出展記念モデルで、こちらはAMD CPU搭載のモデルとなります。
CPUは「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz）、GPUには「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載します。WQHDから4Kゲーミングを狙える現行でもハイエンド寄りの構成と言えます。
システムメモリーは32GB（DDR5-5200 32GB×1）で、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD（Gen4）を搭載。現行のゲーミングPCとして必要十分な容量でしょう。
その他、360mm水冷CPUクーラーを採用しているほかネットワーク機能としてWi-Fi 6Eの無線LANも標準搭載しています。
尼田さんは、「G TUNE FZ-A7G7Tは、価格を抑えたコスパの高さが一番の特長です。同じような構成の他モデルとなりますと、価格もかなり上がってしまいますね」と語ります。
「一点だけ、システムメモリーは32GB搭載ですが、メモリー1枚のシングルチャネル構成となっています。パフォーマンスにそれほど大きな影響はありませんが、この点はお気をつけください」とのこと。これは同仕様のメモリーを追加して64GB化が容易ということでもあります。
東京ゲームショウ2026で続々出てくる情報に触れてゲーミングPCが欲しいとウズウズしてきたら、高コスパのG TUNE FZ-A7G7Tを検討してみてください！
|G TUNE FZ-A7G7T 主なスペック
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|CPU
|AMD Ryzen 5 7500F（8コア/16スレッド、最大5.3GHz）
|CPUクーラー
|360mm水冷CPUクーラー
|メモリー
|32GB（DDR5-5200 32GB×1）
|ストレージ
|NVMe Gen4 1TB SSD
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|無線機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
|電源ユニット
|850W（80PLUS GOLD）
|店頭価格
|39万9800円
学生さんに嬉しい！
4年センドバック保証が無料になるキャンペーン
現在、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、PC購入時に学生証を提示すると4年センドバック保証（1万3200円）が無料になるキャンペーンを実施中です。4年センドバック保証は通常3年間の保証期間を4年に延長するもので、大学在学期間中をカバーするのにピッタリの保証です。学生さんであればキッチリ利用したいですね！
店舗限定のキャンペーンとなっており、期間は7月17日～9月30日までとなっています。
「半期決算SALE 2026」も実施中！
その他、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、店舗限定セール「半期決算SALE 2026」を実施中です。期間は8月28日から9月24日まで。
店長の尼田さんによると、やはり店舗専売の「NEXTGEAR クリアシフトケース」推しとのことで、「Ryzen 5 7500F」と「GeForce RTX 3060 8GB」を搭載するゲーミングPC「NEXTGEAR EG-A5G60/EX」（店頭価格28万9800円）がオススメとのこと。システムメモリー32GB、SSD1TBと十分な容量を搭載するのが嬉しいモデルですね。
その他のお買い得モデルについては、セール特設サイトをぜひチェックしてください！
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