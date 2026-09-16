いよいよ開催の東京ゲームショウ2026。マウスコンピューターの出展記念モデルは、RTX 5070 Ti搭載ですんごい良コスパですよ！：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長の尼田龍さんがオススメするのは、ゲーミングPC「G TUNE FZ-A7G7T」です。マウスコンピューターの東京ゲームショウ2026出展を記念した特別モデルになります。

9月17日～21日の日程で東京ゲームショウ2026が開催されます。前回の取材では、東京ゲームショウ2026出展を記念したモデルの「G TUNE FZ-I7G7T」を紹介しました。

G TUNE FZ-A7G7Tも同じく東京ゲームショウ2026出展記念モデルで、こちらはAMD CPU搭載のモデルとなります。

CPUは「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz）、GPUには「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載します。WQHDから4Kゲーミングを狙える現行でもハイエンド寄りの構成と言えます。

システムメモリーは32GB（DDR5-5200 32GB×1）で、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD（Gen4）を搭載。現行のゲーミングPCとして必要十分な容量でしょう。

その他、360mm水冷CPUクーラーを採用しているほかネットワーク機能としてWi-Fi 6Eの無線LANも標準搭載しています。

尼田さんは、「G TUNE FZ-A7G7Tは、価格を抑えたコスパの高さが一番の特長です。同じような構成の他モデルとなりますと、価格もかなり上がってしまいますね」と語ります。

「一点だけ、システムメモリーは32GB搭載ですが、メモリー1枚のシングルチャネル構成となっています。パフォーマンスにそれほど大きな影響はありませんが、この点はお気をつけください」とのこと。これは同仕様のメモリーを追加して64GB化が容易ということでもあります。

東京ゲームショウ2026で続々出てくる情報に触れてゲーミングPCが欲しいとウズウズしてきたら、高コスパのG TUNE FZ-A7G7Tを検討してみてください！

G TUNE FZ-A7G7T 主なスペック OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 CPU AMD Ryzen 5 7500F（8コア/16スレッド、最大5.3GHz） CPUクーラー 360mm水冷CPUクーラー メモリー 32GB（DDR5-5200 32GB×1） ストレージ NVMe Gen4 1TB SSD グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5 電源ユニット 850W（80PLUS GOLD） 店頭価格 39万9800円

学生さんに嬉しい！

4年センドバック保証が無料になるキャンペーン

現在、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、PC購入時に学生証を提示すると4年センドバック保証（1万3200円）が無料になるキャンペーンを実施中です。4年センドバック保証は通常3年間の保証期間を4年に延長するもので、大学在学期間中をカバーするのにピッタリの保証です。学生さんであればキッチリ利用したいですね！

店舗限定のキャンペーンとなっており、期間は7月17日～9月30日までとなっています。

「半期決算SALE 2026」も実施中！

その他、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、店舗限定セール「半期決算SALE 2026」を実施中です。期間は8月28日から9月24日まで。

店長の尼田さんによると、やはり店舗専売の「NEXTGEAR クリアシフトケース」推しとのことで、「Ryzen 5 7500F」と「GeForce RTX 3060 8GB」を搭載するゲーミングPC「NEXTGEAR EG-A5G60/EX」（店頭価格28万9800円）がオススメとのこと。システムメモリー32GB、SSD1TBと十分な容量を搭載するのが嬉しいモデルですね。

その他のお買い得モデルについては、セール特設サイトをぜひチェックしてください！