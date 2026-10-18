東京ゲームショウ2026でお披露目された、水冷式GeForce RTX 5070を搭載するゲーミングパソコンを展示中！：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長の尼田龍さんがオススメするのは、ゲーミングPC「NEXTGEAR JG-A7G7L/EX」。東京ゲームショウ2026で発表された「水冷式GeForce RTX 5070」を搭載しています。

水冷式GeForce RTX 5070ビデオカードを搭載することで、オーバークロックによる性能向上と静音性向上というメリットを享受できるのがポイント。



CPUには「Ryzen 7 9800X3D」（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）を搭載。CPUクーラーには240mm簡易水冷CPUクーラーが用いられます。GPUは既述のようにGeForce RTX 5070（水冷オーバークロック版）を搭載。ビデオメモリー12GBでWQHDゲーミングに適しています。



システムメモリーは32GB（DDR5-5600 16GB×2）で、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD（Gen4）を搭載。最初から容量増加のカスタマイズが施された店頭販売モデル仕様で、特に追加カスタマイズをせずとも、最初から全開でPCゲーミングを楽しめる仕様です。

尼田さんは「水冷式GeForce RTX 5070はオーバークロックによりパフォーマンスが向上しており、同時に静音性も得られるというメリットを持ちます。また本機は静音性にこだわったセミファンレス仕様で、アイドル時はファンが完全に停止するんですよ」と話してくれました。



他とは一味違うハイパフォーマンスゲーミングPCを探しているなら、ぜひチェックしてみてください！

NEXTGEAR JG-A7G7L/EX 主なスペック OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 CPU AMD Ryzen 7 9800X3D（8コア/16スレッド、最大5.2GHz） CPUクーラー 240mm水冷CPUクーラー メモリー 32GB（DDR5-5600 16GB×2） ストレージ NVMe Gen4 1TB SSD グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5070 水冷オーバークロック版 無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5 電源ユニット 650W（80PLUS BRONZE） 店頭価格 53万2980円

1台買うともう1台。デュアルモニター推進のキャンペーンが再び！

現在、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、G TUNE/NEXTGEARゲーミングパソコンと対象のディスプレーをセット購入すると、同型ディスプレーをもう1台プレゼントする「デュアルモニターキャンペーン」を実施中。今年の夏にも行われていた店舗限定キャンペーンで、好評につき再び開催。キャンペーン期間は10月31日まで。お手軽にデュアルモニター構築できるチャンスをお見逃しなく！

「店舗限定セール」も10月29日まで引き続き実施中

マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では「店舗限定セール」を実施中です。期間は10月29日まで。



店長の尼田さんにセールでのイチオシを聞くと、「NEXTGEAR クリアシフトケース」を採用し「Ryzen 7 5700X」と「Radeon RX 9060 XT 16GB」を搭載するゲーミングPC「NEXTGEAR EG-A7A6X/EX」（店頭価格28万9800円）がイチオシとのこと。システムメモリー32GB、SSD1TB、ビデオメモリー16GBで30万円を切る価格が魅力と話します。



その他のお買い得モデルについても、セール特設サイトに数多く掲示されています。ぜひチェックを！