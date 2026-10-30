10月30日（金）に秋葉原の協力店舗で配布！
「GTA」最新作『グランド・セフト・オートVI』を大紹介！週刊アスキー秋葉原限定版11月号が配布開始
週刊アスキーのフリーペーパー
「週刊アスキー秋葉原限定版11月号」は10月30日（金）に配布されます。
今回の秋葉原限定版は、ロックスター・ゲームスの人気オープンワールドアクションゲーム最新作『グランド・セフト・オートVI』を大紹介！ そのほか、フリューの「クライ」シリーズ最新作『クライムライト／CRYMELIGHT』や、日本一ソフトウェアの最大4人で遊べるパーティーゲーム『みんなでポイっと！プリニーすごろく』など2026年11月発売の注目タイトルを掲載しています。
また、特集として、周辺機器の導入で作業効率をアップする「PC環境をガジェットで最適化」を、ASCII Power Reviewではインテルの最新CPU「Arc G3 Extreme」を搭載したポータブルゲーミングPC「OneXPlayer 3」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。
週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！
週刊アスキー 秋葉原限定版11月号（秋葉原限定配布）
■判型：A4変形
■価格：無料
■配布日：2026年10月30日（金）から
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります