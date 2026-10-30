週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版11月号」は10月30日（金）に配布されます。

今回の秋葉原限定版は、ロックスター・ゲームスの人気オープンワールドアクションゲーム最新作『グランド・セフト・オートVI』を大紹介！ そのほか、フリューの「クライ」シリーズ最新作『クライムライト／CRYMELIGHT』や、日本一ソフトウェアの最大4人で遊べるパーティーゲーム『みんなでポイっと！プリニーすごろく』など2026年11月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集として、周辺機器の導入で作業効率をアップする「PC環境をガジェットで最適化」を、ASCII Power Reviewではインテルの最新CPU「Arc G3 Extreme」を搭載したポータブルゲーミングPC「OneXPlayer 3」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！