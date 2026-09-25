9月25日（金）に秋葉原の協力店舗で配布！
『ファイナルファンタジー レゾナンス』を大紹介！週刊アスキー秋葉原限定版10月号が配布開始
週刊アスキーのフリーペーパー
「週刊アスキー秋葉原限定版10月号」は9月25日（金）に配布されます。
今回の秋葉原限定版は、スクウェア・エニックスの「FF」シリーズ初のHD-2D作品『ファイナルファンタジー レゾナンス』を大紹介！ そのほか、ディースリー・パブリッシャーの『地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2』や、バンダイナムコエンターテインメントの『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』など2026年10月発売の注目タイトルを掲載しています。
また、特集として、AIサービスを使いこなす「スマホに入れておきたいAIツール15選」を、ASCII Power ReviewではGeForce RTX 5090 Laptop GPU搭載のハイエンドゲーミングノート「ROG Strix SCAR 18」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。
週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！
週刊アスキー 秋葉原限定版10月号（秋葉原限定配布）
■判型：A4変形
■価格：無料
■配布日：2026年9月25日（金）から
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