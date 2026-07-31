7月31日（金）に秋葉原の協力店舗で配布！
『Beast of Reincarnation』を大紹介！週刊アスキー秋葉原限定版8月号が配布開始
週刊アスキーのフリーペーパー
「週刊アスキー秋葉原限定版8月号」は7月31日（金）に配布されます。
今回の秋葉原限定版は、ゲームフリーク開発／ハピネットがPlayStation 5パッケージ版を発売する完全新作アクションRPG『Beast of Reincarnation』を大紹介！ そのほか、KONAMIの『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』や、SIE×アークシステムワークス×マーベル・ゲームズの『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』など2026年8月発売の注目タイトルを掲載しています。
また、特集として、パーツ価格高騰に工夫で対抗する「メモリー・SSD容量不足の応急措置」を、ASCII Power ReviewではASUSのモンスター級ゲーミングノート「ROG Zephyrus Duo」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。
週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！
週刊アスキー 秋葉原限定版8月号（秋葉原限定配布）
■判型：A4変形
■価格：無料
■配布日：2026年7月31日（金）から
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