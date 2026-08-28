8月28日（金）に秋葉原の協力店舗で配布！
『鬼武者 Way of the Sword』を大紹介！週刊アスキー秋葉原限定版9月号が配布開始
週刊アスキーのフリーペーパー
「週刊アスキー秋葉原限定版9月号」は8月28日（金）に配布されます。
今回の秋葉原限定版は、カプコンのNintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC向け剣戟アクション『鬼武者 Way of the Sword』を大紹介！ そのほか、日本ファルコムの人気ストーリーRPG第2弾のリメイク作『空の軌跡 the 2nd』や、コナミデジタルエンタテインメントのサイコロジカルホラー最新作『SILENT HILL: Townfall』など2026年9月発売の注目タイトルを掲載しています。
また、特集として、お得なスマホ情報をお届けする「アンダー5万円人気Androidスマホ」を、ASCII Power ReviewではインテルCore & RTX50搭載のゲーミングノート「HyperX OMEN 15」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。
週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！
週刊アスキー 秋葉原限定版9月号（秋葉原限定配布）
■判型：A4変形
■価格：無料
■配布日：2026年8月28日（金）から
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