週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版9月号」は8月28日（金）に配布されます。

今回の秋葉原限定版は、カプコンのNintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC向け剣戟アクション『鬼武者 Way of the Sword』を大紹介！ そのほか、日本ファルコムの人気ストーリーRPG第2弾のリメイク作『空の軌跡 the 2nd』や、コナミデジタルエンタテインメントのサイコロジカルホラー最新作『SILENT HILL: Townfall』など2026年9月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集として、お得なスマホ情報をお届けする「アンダー5万円人気Androidスマホ」を、ASCII Power ReviewではインテルCore & RTX50搭載のゲーミングノート「HyperX OMEN 15」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！