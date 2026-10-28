【本日発売】肉汁じゅわっ！ 松のやの「メンチかつ」が帰ってくる！ うまトマ＆濃厚デミも

松のやは本日より、「デミメンチかつ定食」など「メンチかつ」関連商品を販売します。

肉汁たっぷりのメンチかつと「うまトマ」や「濃厚デミ」などのソースを合わせたメニューが登場します。

※以下、再掲載となります。

とんかつチェーン「松のや」では10月28日15時より、「デミメンチかつ定食」「うまトマメンチかつ定食」など「メンチかつ」関連商品を販売します。

肉汁ジューシーな「メンチかつ」が復活！

松のやではこれまでにも「メンチかつ」をたびたび販売してきました。とんかつ店ならではの揚げたてサクサクの衣と、お肉のジューシーな味わいが好評といいます。今回も復活。

▲「デミメンチかつ定食」（1090円）



メンチかつに濃厚なデミグラスソースを合わせた一品。メンチかつは、口噛めば“サクッと、じゅわっ”とした心地よい食感とともに、あつあつの肉汁が口いっぱいに広がるそうです。

▲「うまトマメンチかつ定食」（1090円）



松屋フーズで絶大な人気を誇るうまトマソースと融合させた「うまトマメンチかつ定食」も登場。

▲「チーズデミメンチかつ定食」（1290円）



「デミメンチかつ定食」にチーズをプラス。



▲「チーズうまトマメンチかつ定食」（1290円）



「うまトマメンチかつ定食」にチーズをプラス。

▲「ロースかつ＆メンチかつ（うまトマソース）定食」（990円）



松のや自慢のロースかつを組み合わせた贅沢な「ロース＆メンチかつ定食」もラインナップ。

▲「ロースかつ＆メンチかつ（デミソース）定食」（990円）

とんかつ店のメンチって反則級

松のやが手掛ける「メンチかつ」。とんかつチェーンだけに、衣のサクサク感はお手のもの。肉汁たっぷりで、定食の主役になってくれる強者です。

今回は「うまトマ」や「濃厚デミ」などのソースを合わせたメニューが登場。メンチかつに濃厚なソースとは、これはごはんが進みそうです！



・発売日：2026年10月28日

（※文中の価格はすべて税込）