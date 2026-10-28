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今日の気になるグルメ新商品＆キャンペーン情報！ 第64回

【本日発売】肉汁じゅわっ！ 松のやの「メンチかつ」が帰ってくる！ うまトマ＆濃厚デミも

2026年10月28日 07時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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　松のやは本日より、「デミメンチかつ定食」など「メンチかつ」関連商品を販売します。

　肉汁たっぷりのメンチかつと「うまトマ」や「濃厚デミ」などのソースを合わせたメニューが登場します。

※以下、再掲載となります。

松のやのメンチが帰ってきた！

　とんかつチェーン「松のや」では10月28日15時より、「デミメンチかつ定食」「うまトマメンチかつ定食」など「メンチかつ」関連商品を販売します。

肉汁ジューシーな「メンチかつ」が復活！

　松のやではこれまでにも「メンチかつ」をたびたび販売してきました。とんかつ店ならではの揚げたてサクサクの衣と、お肉のジューシーな味わいが好評といいます。今回も復活。

▲「デミメンチかつ定食」（1090円）

　メンチかつに濃厚なデミグラスソースを合わせた一品。メンチかつは、口噛めば“サクッと、じゅわっ”とした心地よい食感とともに、あつあつの肉汁が口いっぱいに広がるそうです。

▲「うまトマメンチかつ定食」（1090円）

　松屋フーズで絶大な人気を誇るうまトマソースと融合させた「うまトマメンチかつ定食」も登場。

▲「チーズデミメンチかつ定食」（1290円）

　「デミメンチかつ定食」にチーズをプラス。

▲「チーズうまトマメンチかつ定食」（1290円）

　「うまトマメンチかつ定食」にチーズをプラス。

▲「ロースかつ＆メンチかつ（うまトマソース）定食」（990円）

　松のや自慢のロースかつを組み合わせた贅沢な「ロース＆メンチかつ定食」もラインナップ。

▲「ロースかつ＆メンチかつ（デミソース）定食」（990円）

とんかつ店のメンチって反則級

　松のやが手掛ける「メンチかつ」。とんかつチェーンだけに、衣のサクサク感はお手のもの。肉汁たっぷりで、定食の主役になってくれる強者です。

　今回は「うまトマ」や「濃厚デミ」などのソースを合わせたメニューが登場。メンチかつに濃厚なソースとは、これはごはんが進みそうです！

・発売日：2026年10月28日

　（※文中の価格はすべて税込）

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