柚子がふわっと香る！「檸檬堂」に冬限定のレモンサワー登場

コカ・コーラシステムは10月26日から、缶チューハイ「季節の檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」を全国で期間限定発売しています。

昨年に続き登場！ 柚子が香る冬の「檸檬堂」

「季節の檸檬堂」は、レモンのおいしさに季節の果物などを掛け合わせた期間限定シリーズです。



「冬の香る柚子とレモン」は、2025年にも冬季限定商品として同名の商品が販売されていました。今年も冬の味わいとして登場。

▲季節の檸檬堂 冬の香る柚子とレモン 350ml、188円



高知県産柚子の果皮エキスを使用した、柚子の華やかな香りとレモンの爽やかさを楽しめる缶チューハイです。



アルコール分は4％、果汁率は6％。柚子の香りがふわっと広がる仕立てだといいます。



パッケージには雪や柚子などをあしらい、冬らしい和の雰囲気に仕上げています。

柚子の香りで冬気分！

レモンの爽やかさに、柚子の華やかな香りを重ねた冬限定の檸檬堂。柚子の風味がどのように楽しめるのか気になりますね。



柚子といえば、鍋料理でもおなじみ。個人的には、鍋を囲みながら飲んでみたい気もします。甘みのあるチューハイなので料理との相性は好みが分かれそうですが、案外合うかもしれませんね！

（※文中の価格はすべて税込）