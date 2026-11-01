柚子がふわっと香る！「檸檬堂」に冬限定のレモンサワー登場

コカ・コーラシステムは10月26日から、缶チューハイ「季節の檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」を全国で期間限定発売しています。
昨年に続き登場！ 柚子が香る冬の「檸檬堂」
「季節の檸檬堂」は、レモンのおいしさに季節の果物などを掛け合わせた期間限定シリーズです。
「冬の香る柚子とレモン」は、2025年にも冬季限定商品として同名の商品が販売されていました。今年も冬の味わいとして登場。
▲季節の檸檬堂 冬の香る柚子とレモン 350ml、188円
高知県産柚子の果皮エキスを使用した、柚子の華やかな香りとレモンの爽やかさを楽しめる缶チューハイです。
アルコール分は4％、果汁率は6％。柚子の香りがふわっと広がる仕立てだといいます。
パッケージには雪や柚子などをあしらい、冬らしい和の雰囲気に仕上げています。
柚子の香りで冬気分！
レモンの爽やかさに、柚子の華やかな香りを重ねた冬限定の檸檬堂。柚子の風味がどのように楽しめるのか気になりますね。
柚子といえば、鍋料理でもおなじみ。個人的には、鍋を囲みながら飲んでみたい気もします。甘みのあるチューハイなので料理との相性は好みが分かれそうですが、案外合うかもしれませんね！
（※文中の価格はすべて税込）
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