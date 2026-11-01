肉・肉・肉！ ほっともっとの大容量「シェア盛」が豪快すぎ！ リニューアル＆新商品も

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は11月1日から、「チキン竜田シェア盛プレート」をリニューアル発売するとともに、新商品「春巻シェア盛プレート」を発売します。
チキン竜田×しょうが焼き×から揚！ 肉づくしの1200円プレート
ほっともっとの「シェア盛プレート」は、人気のおかずを一皿に盛り付けた、2人でシェアして楽しめるシリーズ。
今回、肉系のおかずを組み合わせた「チキン竜田シェア盛プレート」がリニューアルして登場します。
▲チキン竜田シェア盛プレート 1200円
ザクザクとした食感とジューシーな味わいが特徴の「チキン竜田」に、「しょうが焼き」「から揚」を組み合わせたプレートです。
チキン竜田、しょうが焼き、から揚と、3種類のお肉のおかずを一度に楽しめる、食べ応えのある内容となっています。
春巻やポテトの新作プレートは950円で登場
▲春巻シェア盛プレート 950円
新商品の「春巻シェア盛プレート」は、7種の具材を使用した「パリパリ春巻」に、「ウインナー」「ポテト」「から揚」を組み合わせた一皿です。
春巻のパリパリとした食感をはじめ、さまざまなおかずを楽しめるプレートです。
チキン南蛮＆牛焼肉の肉盛りプレートも！
▲チキン南蛮シェア盛プレート 1200円
このほか、シリーズでは「チキン南蛮シェア盛プレート」も販売中です。
こちらは「チキン南蛮」「牛焼肉」「から揚」の3種類を盛り付けたプレート。チキン南蛮のタルタルソースや牛焼肉の味わいも楽しめる、肉系おかずが充実した内容です。
肉・肉・肉！ これは食べ応えありそう！
チキン竜田にしょうが焼き、から揚。さらに、販売中のプレートにはチキン南蛮と牛焼肉まで！
ほっともっとといえば、お弁当のおかずがおいしいイメージがありますが、その人気のおかずをまとめて楽しめるのは魅力的。肉好きにはたまらないラインアップですね。
2人でシェアするのはもちろん、ガッツリお肉のおかずを楽しみたいときにも気になります！
※価格はすべて税込です。
（※文中の価格はすべて税込）
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