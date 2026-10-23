ハムカツ分厚っ！ かつやに「厚切りハムカツ」「いももち」など新惣菜！ 今晩のおかずにも

とんかつチェーン「かつや」は10月23日より、「かつ弁」取扱店舗で、新たなお惣菜・サイドメニュー4品を発売しました。

「厚切りハムカツ」に「いももち串」も

テクアウトオーケー！

今回登場するのは、も食べ応え抜群な「厚切りハムカツ」をはじめ、「いももち串」、「チーズいももち串」「ポテトチップス カツ丼味」の4種類です。



店内での飲食およびテイクアウトが可能です。

▲「厚切りハムカツ」（テイクアウト280円 / 店内286円）

「厚切りハムカツ」は、分厚くスライスしたハムにサクサクの衣をまとわせた一品。噛むほどにハムの旨みが広がるといいます。

店内では丼や定食に追加するサイドメニューとして、持ち帰りでは夕食のおかずやお酒のおつまみとしての利用を提案しています。

▲「いももち串」（テイクアウト237円 / 店内242円）



かつやの「秘伝のカツ丼のタレ」をベースに味付けした、もっちりとした食感のいももち。串刺しスタイルで提供されます。

▲「チーズいももち串」（テイクアウト259円 / 店内264円）



「いももち串」にチーズをプラスした「チーズいももち串」。

▲「ポテトチップス カツ丼味」（テイクアウト183円 / 店内187円）

「ポテトチップス カツ丼味」は、厚めにカットしたじゃがいもを店内で揚げたオリジナルのポテトチップスです。

出汁と醤油の甘みや旨みに、程よい塩味とパンチをきかせた「カツ丼味」に仕上げたといいます。

厚切りハムカツ、今晩のおかずにどう？

かつやといえばカツ丼やとんかつ定食がおなじみですが、今回の新商品は持ち帰りもできるお惣菜。

特に「厚切りハムカツ」は、その分厚さがなんとも魅力的！ テイクアウト280円なら、夕食にもう一品ほしいときにもよさそうです。

ハムカツをおかずに白いごはんを頬張るのもいいし、ビールのお供にするのもそそられますね。

なお、新商品は「かつ弁」取扱店舗での販売となります。

（※文中の価格はすべて税込。券売機店舗では価格が異なります）