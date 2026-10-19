セガは10月19日、「龍が如く」シリーズ最新作『STRANGER THAN HEAVEN』［Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox Cloud／PC（Steam）／PlayStation 5］について、「『STRANGER THAN HEAVEN』 第一部 小倉編 ストーリートレーラー」を公開。

ゲームの発売日は2027年1月15日予定、通常版のパッケージ版が9900円、ダウンロード版が8990円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼『STRANGER THAN HEAVEN』 第一部 小倉編 ストーリートレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=ovuwbzcb8Qk&feature=youtu.be

本映像は、1915年から1965年にわたる5つの時代・5つの街を舞台に描かれる、主人公・大東真の人生を紹介するトレーラーの第1弾。各時代で出会う人々や、大東が経験する人生の転機に焦点を当てている。

「小倉編」では、アメリカで迫害を受けてきた大東が、貿易商・オルフェウスの「幽霊船」に忍び込み、日本を目指すことに至った経緯を描いている。

同じく船に忍び込んでいた、のちに親友となる真城優との出会い。そして、長い航海の末にたどり着いた小倉で、ふたりを待ち受ける厳しい現実。

さらに、大東の人生と交差する人々との出会いや、彼が興行師となるきっかけなど、大東が日本で生き抜いていくための礎を築いていく姿が描かれている。

本作の舞台となる各都市で描かれる、大東の人生に焦点を当てた映像を、今後も順次公開予定。ぜひとも期待しよう。

＜あらすじ＞

ついにもう一つの「故郷」、日本の地を踏んだ大東。

そこは世界屈指の製鉄所を有する街、福岡・小倉だった。

製鉄で潤い、街は活気にあふれるが

そこで大東を待っていたのはアメリカと変わらぬ差別と迫害だった。

しかし、彼に手を差し伸べる者、迎え入れる者ともこの街で出会う。

大東の日本での第一歩が、ここから始まるのだ。

■登場人物（第一部 小倉編）

●大東真（出演：城田優さん）

日本でも差別と迫害に苦しむ中、大東は、小倉・黒鉄町の大親分、八島平吾に救われる。生き延びるため、そして恩義を返すため、大東は八島の子分となることを決意する。

●真城優（出演：ディーン・フジオカさん）

日本に辿り着き、互いの幸運を祈り大東と別れた真城。大東と同様過酷な状況の中、持ち前の才覚でたくましく自分の居場所を切り開いてゆく。

●オルフェウス（出演：Snoop Doggさん）

自身の船に忍び込み、日本に着くや脱走し姿を消した大東と真城。しかしオルフェウスは二人を追い、ついに再会を果たす。二人の命を狙うかに見えたオルフェウスだったが、彼には別の目的があった。

●松本タエ（出演：穂志もえかさん）

小倉・黒鉄町にあるカフェーの女給。しかし同時に街の大物、大木に愛人として囲われてもいる。ある事情から店を訪れた大東と出会い、彼を暖かく迎え入れる。

●八島平吾（出演：大塚明夫さん）

黒鉄町の大親分。行き場に窮した大東たちに手を差し伸べ、親分子分の間柄となった大東を教え導いてゆく。

●畑岡正（出演：宇梶剛士さん）

八島と勢いを競う黒鉄町のもう一人の大物、大木の子分。好戦的で八島の元で頭角を現した大東に目をつける。

■『STRANGER THAN HEAVEN』予約受け付け中

『STRANGER THAN HEAVEN』（パッケージ版・デジタル版）を予約すると、ゲーム内で使用できるダウンロードコンテンツ（DLC）として、武器「ドス・影切」が予約特典として付いてくる。ぜひ、予約してみてはいかがだろうか。

▼予約についての詳細は公式サイトへ

https://stranger-than-heaven.com/store/

【ゲーム情報】

タイトル：STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘヴン）

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox Cloud／PC（Steam）／PlayStation 5

発売日：2027年1月15日予定

価格：

通常版：9900円（パッケージ版）

Collector's Edition：1万8000円（パッケージ版）

スタンダード・エディション：8990円（ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万1990円（ダウンロード版）

※XSX|S／PC（Steam）版および「スタンダード・エディション」「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ販売

CERO：D（17才以上対象）

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