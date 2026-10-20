『リトルキティ・ビッグシティ』は、猫好きが作った猫になれるアドベンチャーゲーム！
新宿巨大ビジョンに『リトルキティ・ビッグシティ』の猫が登場！Switch本体（有機ELモデル）やゲームソフトなどが当たるプレゼントキャンペーンも実施
セガは10月20日、Double Dagger Studioが開発するカジュアルアドベンチャーゲーム『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』について、JR新宿駅東口の街頭ビジョン「クロス新宿ビジョン」に3D映像を掲出中だと発表。期間は、2026年11月12日まで。
映像公開にあわせて、セガ公式X（エックス）アカウント（@SEGA_OFFICIAL）にて、Nintendo Switch（有機ELモデル） ホワイトと『リトルキティ・ビッグシティ』パッケージ版ソフト、リトルキティぬいぐるみがセットで当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。実施期間は、2026年10月29日までだ。
Xアカウントをフォローのうえ、キャンペーン対象ポストをリポストすることで応募完了なので、ぜひ参加してみよう。
【キャンペーン概要】
開催期間：2026年10月29日23時59分まで
プレゼント内容：Nintendo Switch™（有機ELモデル） ホワイト＋『リトルキティ・ビッグシティ』パッケージ版ソフト＋リトルキティぬいぐるみ……1名様
【応募方法】
その1：セガ公式X（@SEGA_OFFICIAL）をフォロー
その2：キャンペーン対象ポストをリポストする
■『リトルキティ・ビッグシティ』モバイル版が配信開始
2026年10月12日より、アプリ版『リトルキティ・ビッグシティ』がApp Store／Google Playにて配信中。新たな発見があふれる街で、猫ならではの気ままな暮らしを楽しもう。
▼『リトルキティ・ビッグシティ』ストアリンク
iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6760796215
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DoubleDaggerStudio.LittleKittyBigCity
【ゲーム情報】
タイトル：リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～
ジャンル：カジュアルアドベンチャー
販売：Double Dagger Studio
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：発売中（2026年6月18日）
価格：3980円
CERO：A（全年齢対象）
※本パッケージ版は、2024年5月より発売中のデジタル版『Little Kitty, Big City』と同一の内容となります。
Little Kitty, Big City™
© 2024-2026 Double Dagger Studio LTD. All rights reserved.
※セガは、アメリカの開発スタジオ・Double Dagger Studio社およびパブリッシャー・Fangamerと共同パブリッシング契約を結び、日本国内向けパッケージタイトルの製造・販売を担当いたします。
※画面は開発中のものです。
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