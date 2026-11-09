セガは11月9日、Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox Cloud／PC（Steam）／PlayStation 5で発売予定の『STRANGER THAN HEAVEN』について、ゲーム本編に加え、ゲームをさらに楽しむためのコンテンツを収録した「デラックス・エディション」の詳細を公開。

ゲームの発売日は、2027年1月15日予定。価格は、パッケージの通常版が9900円、Collector's Editionが1万8000円。ダウンロード版のスタンダード・エディションが8990円、デラックス・エディションが1万1990円となる。

また、ヨウジヤマモトが展開するコンセプチュアルプロジェクト「WILDSIDE」（ワイルドサイド）とのコラボレーションも決定。「デラックス・エディション」に収録されるゲーム内衣装として、WILDSIDEのコラボレーションアイテムをベースに制作した特別なジャンプスーツが登場する。

さらに、本コラボレーションアイテムを、今後WILDSIDEオンラインプラットフォームをはじめ、各WILDSIDEストアにて発売予定だ。ほかにも、ゲームをさらに楽しむためのさまざまなコンテンツを収録しているので、この機会に「デラックス・エディション」を予約してみてはいかがだろうか。

「デラックス・エディション」

©SEGA © 2027 YOHJI YAMAMOTO INC

『STRANGER THAN HEAVEN』デジタル版は、ゲーム本編が楽しめる「スタンダード・エディション」に加え、ゲームをさらに楽しむためのコンテンツがセットになった「デラックス・エディション」も同時発売する。

また、「デラックスアップグレード」を購入すると、スタンダード・エディションをデラックス・エディションへアップグレード可能だ。

＜アイテム一覧＞

『STRANGER THAN HEAVEN』本編

「衣装（WILDSIDEコラボレーションジャンプスーツ）」

「腕利き演奏者4名セット」

「武器4種セット」

「舞台演出3点セット」

「スペシャル宣伝ポスター」

「レコードプレイヤー（ゲーム内サウンドトラック）」

「電子写真機」

＜アイテム詳細＞

●「衣装（WILDSIDEコラボレーションジャンプスーツ）」：WILDSIDE × STRANGER THAN HEAVEN コラボレーションジャンプスーツ

大東の刺青「白頭鷲と龍」をあしらった、オリジナルデザインのジャンプスーツ。着替えれば、いつもとはひと味違う、スタイリッシュな装いの大東で物語を楽しめる。

「コラボレーションジャンプスーツ」には、『STRANGER THAN HEAVEN』の主人公・大東真の刺青をモチーフとしたデザインを背中から足元にかけて大胆な抜染プリントで表現。身体をなぞるように広がるグラフィックがジャンプスーツのシルエットと融合し、力強く印象的な存在感を放っている。

WILDSIDEオリジナルのパターンをベースに、グラフィックとの造形が一体となるようなデザイン。ワークウェアの機能性を取り入れながら、随所にこだわりのディテールを散りばめ、実用性とファッション性を高次元で両立している。「WILDSIDE」と『STRANGER THAN HEAVEN』のクリエイティビティが交差することで生まれた、アートとファッションの境界を超える唯一無二のスペシャルアイテムだ。

「コラボレーションジャンプスーツ」は「デラックス・エディション」のコンテンツとしてゲームに登場するだけでなく、本衣装をモチーフにしたアイテムを今後WILDSIDEオンラインプラットフォームをはじめとした各ショップにて発売予定。

©SEGA © 2027 YOHJI YAMAMOTO INC.

●「腕利き演奏者4名セット」

高いパフォーマンス能力を持つ演奏家、計4名を入手できるセット。広島・呉、大阪・ミナミ、静岡・熱海、東京・新宿のそれぞれの時代で1人ずつ、ショービジネスの公演で特別な演奏家を使うことができるようになる。質の高い演奏で、より多くの客を満足させてくれるだろう。

●「武器4種セット」

特殊な効果を持つ強力な武器「骨断ち包丁」「猿印金槌」「日本刀・開運招福」「岩大槌」を入手できるセット。敵から得られる金額が増加するものや、攻撃ダメージを上昇させるものなど、戦闘を有利に進められる武器がそろっている。ゲーム序盤から、より快適に立ち回ることが可能だ。

●「舞台演出3点セット」

ショービジネスの舞台を華やかに彩る、特別な演出3種を入手できるセット。金銀の紙吹雪や炎のような煙演出、色どり鮮やかな風船など、見た目にも豪華な演出を楽しめる。客を盛り上げる効果も高く、公演の成功率や収益のアップが期待できる。

●「スペシャル宣伝ポスター」

「オルフェウス」「タカシ」「恵子」「スージー」など、大東が各時代で出会い、心に刻んだ大切な人々を描いた、豪華な描き下ろし宣伝ポスター5枚セット。各時代の拠点や重要施設の外壁に掲示され、ショービジネスの客数アップにつながる。

●「レコードプレイヤー（ゲーム内サウンドトラック）」

各時代の拠点にある蓄音機で、ゲーム内の楽曲を自由に楽しめるアイテム。メインテーマ「STRANGER THAN HEAVEN」をはじめ、全28曲を収録している。物語を彩る曲の数々を、心ゆくまで楽しめる。

●「電子写真機」

大東が旅の途中で手に入れる「蛇腹写真機」「一型写真機」「二型写真機」とは異なる、特別な技術で作られた高性能な写真機。撮影した写真は現像する必要がなく、そのまま写真アルバムに保存できる。手軽に思い出を残せる、便利なアイテムだ。

『STRANGER THAN HEAVEN』予約受け付け中

『STRANGER THAN HEAVEN』（パッケージ版・デジタル版）を予約すると、ゲーム内で使用できるダウンロードコンテンツ（DLC）として、武器「ドス・影切」が予約特典として付いてくる。ぜひ、予約しよう。

※パッケージ版はご予約時に各店舗にて特典の有無をご確認ください。デジタル版の特典付属期限は各ストアページでご確認ください。

※本コンテンツは、ゲーム本編を進めることで受け取り・使用が可能になります。

※本コンテンツをご利用いただくには、『STRANGER THAN HEAVEN』本編が必要です。また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。

※特典の内容や仕様、配信時期は予告なく変更される場合があります。

数量限定版『STRANGER THAN HEAVEN Collector's Edition』

『STRANGER THAN HEAVEN』の数量限定版「Collector's Edition」も同時発売予定。PS5のパッケージ版およびDLC「デラックスアップグレード」に加え、豪華アイテムを同梱。アナログレコードにはメインテーマ「STRANGER THAN HEAVEN」をはじめ、本作を代表する楽曲を収録予定だ。重厚感のあるスチールブックに、本限定版のために描き下ろしたビジュアルをあしらった豪華装丁BOXを用意した特別版となっている。数量限定のため、ぜひ早めに予約しよう。

＜同梱内容＞

●パッケージ版『STRANGER THAN HEAVEN』（PS5版）

●描き下ろしデザインBOX

●特製スチールブック

●STRANGER THAN HEAVEN アナログレコード

●DLC「デラックスアップグレード」プロダクトコード

●予約特典DLC 武器「ドス・影切」プロダクトコード

【ゲーム情報】

タイトル：STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘヴン）

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox Cloud／PC（Steam）／PlayStation 5

発売日：2027年1月15日予定

価格：

通常版：9900円（パッケージ版）

Collector's Edition：1万8000円（パッケージ版）

スタンダード・エディション：8990円（ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万1990円（ダウンロード版）

※XSX|S／PC（Steam）版および「スタンダード・エディション」「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ販売

CERO：D（17才以上対象）

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