「カリアのアトリエ」食べすぎるとぽっちゃり化 体型変化機能が実装
コーエーテクモゲームスは10月16日、錬金術RPG「カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～」のユーザーアンケート結果を発表。主人公・カリアの「食べる」要素にともなう体型変化機能の実装などが決定した。
本作では、主人公のカリアが素材や料理、爆弾などの調合アイテムすらも【食べる】ことで成長していくのが特徴。見た目（髪の毛の色や羽が生えるなど）の変化や、新たなスキルの解放のほか、戦闘面でもさまざまな恩恵があるため、作中は呼吸するように食べまくることになる。
そんな本作において、発売前の段階で今後のゲーム開発やプロモーション施策の参考とするべくユーザーアンケートを実施。計3万8000件以上の意見が寄せられた結果、体型変化をはじめとする機能の実装につながったという。
ユーザーからは「これはやりたいかも！」「興味出てきました」「思ったよりむっちりしてて草」「エセデブじゃなくてしっかり太ってる」「お腹が目立つけど太ももや胸も変化してるの、分かってる…」「ON／OFF機能助かる」「ありがとう、それしか言葉が見つからない」「歴史を作ったパイオニアやろこれ」など、大きな反響が寄せられていた。
体型変化はON／OFF切り替えや「特定の体型で固定」も可能とのこと。自分好みの設定で冒険を楽しめるのは安心だ。
本作の発売は2027年2月25日の予定。まだ少々時間が空くものの、「アトリエ」シリーズの新作として期待が高まっている。前作「ユミアのアトリエ」の2年後の設定なので、今のうちにそちらも遊んでおくとより楽しめるだろう。今後の続報にも期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：カリアのアトリエ ～夜（よる）の王国（おうこく）と追憶（ついおく）の道標（みちしるべ）～
ジャンル：錬金術RPG
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2027年2月25日
価格：
通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
プレミアムボックス：1万3530円（パッケージ版）
スペシャルプレミアムボックス：2万3650円（パッケージ版）
GS最強ギャラクシーコンボセット：3万5640円（パッケージ版）
CERO：審査予定
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※本資料に掲載している画面写真は、PlayStation®5で開発中のものです。
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