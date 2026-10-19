コーエーテクモゲームスは10月16日、錬金術RPG「カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～」のユーザーアンケート結果を発表。主人公・カリアの「食べる」要素にともなう体型変化機能の実装などが決定した。

本作では、主人公のカリアが素材や料理、爆弾などの調合アイテムすらも【食べる】ことで成長していくのが特徴。見た目（髪の毛の色や羽が生えるなど）の変化や、新たなスキルの解放のほか、戦闘面でもさまざまな恩恵があるため、作中は呼吸するように食べまくることになる。

そんな本作において、発売前の段階で今後のゲーム開発やプロモーション施策の参考とするべくユーザーアンケートを実施。計3万8000件以上の意見が寄せられた結果、体型変化をはじめとする機能の実装につながったという。

ユーザーからは「これはやりたいかも！」「興味出てきました」「思ったよりむっちりしてて草」「エセデブじゃなくてしっかり太ってる」「お腹が目立つけど太ももや胸も変化してるの、分かってる…」「ON／OFF機能助かる」「ありがとう、それしか言葉が見つからない」「歴史を作ったパイオニアやろこれ」など、大きな反響が寄せられていた。

体型変化はON／OFF切り替えや「特定の体型で固定」も可能とのこと。自分好みの設定で冒険を楽しめるのは安心だ。

本作の発売は2027年2月25日の予定。まだ少々時間が空くものの、「アトリエ」シリーズの新作として期待が高まっている。前作「ユミアのアトリエ」の2年後の設定なので、今のうちにそちらも遊んでおくとより楽しめるだろう。今後の続報にも期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：カリアのアトリエ ～夜（よる）の王国（おうこく）と追憶（ついおく）の道標（みちしるべ）～

ジャンル：錬金術RPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2027年2月25日

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレミアムボックス：1万3530円（パッケージ版）

スペシャルプレミアムボックス：2万3650円（パッケージ版）

GS最強ギャラクシーコンボセット：3万5640円（パッケージ版）

CERO：審査予定