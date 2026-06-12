アトリエシリーズ最新作「カリアのアトリエ」2027年初頭発売へ 6月12日20時より特番放映
コーエーテクモゲームスは6月10日、「アトリエ」シリーズ最新作「カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～」を、2027年初頭に発売すると発表した。
本作は、記憶を失った主人公カリアが自分の過去に向き合う、追憶の物語を描く。デビュートレーラーではアクション豊かなバトルシーンや錬金、フラム（爆弾）に見えるものをリンゴのようにかじる姿などが見られた。
本日、6月12日20時から発売決定記念番組をYouTubeにてライブ配信予定。主人公・カリア役の浅見香月さん、ユミア役の倉持若菜さん、？役の田丸篤志さん、キャラクターデザインを担当するべにたまさんが出演する。
本作の最新情報に最新映像、さっそく各種特典情報まで公開されるとのことなので、ぜひチェックしてみよう。
また、デビュートレーラーでは「ユミアさんみたいに、やれるだけやってみるか」というセリフもあり、2025年に発売した「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」の主人公が登場する匂わせも（番組にもいるし）。
同時に発表された「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ Nintendo Switch 2 Edition」では、グラフィックやフレームレートが向上したほか、ロード時間が短縮。おすそわけ通信に対応し、近くの人と一緒にプレイが可能になった。「ユミアのアトリエ バックパックスキンセット」も付属するとのこと。1100円でのアップグレードにも対応している。
なんと即発売＆即43％オフセールも開催。6月18日まで9680円→5517円で購入できるので、「カリア」の前にプレイしてみてはいかがだろうか。
・「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ Nintendo Switch 2 Edition」ストアページはこちら
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000122664
【ゲーム情報】
タイトル：カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～
ジャンル：錬金術RPG
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2027年初頭予定
価格：未定
CERO：審査予定
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