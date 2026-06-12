コーエーテクモゲームスは6月10日、「アトリエ」シリーズ最新作「カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～」を、2027年初頭に発売すると発表した。

本作は、記憶を失った主人公カリアが自分の過去に向き合う、追憶の物語を描く。デビュートレーラーではアクション豊かなバトルシーンや錬金、フラム（爆弾）に見えるものをリンゴのようにかじる姿などが見られた。

本日、6月12日20時から発売決定記念番組をYouTubeにてライブ配信予定。主人公・カリア役の浅見香月さん、ユミア役の倉持若菜さん、？役の田丸篤志さん、キャラクターデザインを担当するべにたまさんが出演する。

本作の最新情報に最新映像、さっそく各種特典情報まで公開されるとのことなので、ぜひチェックしてみよう。

また、デビュートレーラーでは「ユミアさんみたいに、やれるだけやってみるか」というセリフもあり、2025年に発売した「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」の主人公が登場する匂わせも（番組にもいるし）。

同時に発表された「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ Nintendo Switch 2 Edition」では、グラフィックやフレームレートが向上したほか、ロード時間が短縮。おすそわけ通信に対応し、近くの人と一緒にプレイが可能になった。「ユミアのアトリエ バックパックスキンセット」も付属するとのこと。1100円でのアップグレードにも対応している。

なんと即発売＆即43％オフセールも開催。6月18日まで9680円 →5517円 で購入できるので、「カリア」の前にプレイしてみてはいかがだろうか。

・「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ Nintendo Switch 2 Edition」ストアページはこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000122664

【ゲーム情報】

タイトル：カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～

ジャンル：錬金術RPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2027年初頭予定

価格：未定

CERO：審査予定

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