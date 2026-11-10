ストーリートレーラも公開！
『カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～』のプレオーダーを受付中！
コーエーテクモゲームスは11月9日、「アトリエ」シリーズ最新作『カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～』［PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、デジタルプレオーダーを開始し、DigitalDeluxeなどの情報を公開。
ゲームの発売日は2027年2月25日予定、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9680円。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは下記のゲーム情報を確認してほしい。
あわせてストーリートレーラーも公開。こちらもぜひとも視聴してほしい。
▼ストーリートレーラー
https://youtu.be/s67CiflLmik
▼ダウンロード版の予約はこちらから！
PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10019113
Xbox Store：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/productid/9n3582kmdz25
Steam：https://store.steampowered.com/app/4532500/カリアのアトリエ_夜の王国と追憶の道標/
※ニンテンドーストアのページは後日公開。
PRODUCTS
Digital Deluxeや予約特典など、各エディションの内容物や特典をチェック！
●冒険をもっと楽しめる！ 豪華デジタル版！
※各コンテンツの名称、内容、配信予定日等は予告なく変更になる場合があります。
※コスチュームはハウジング解禁後、試着室を設置することで使用可能となります(該当キャラクターがパーティにいる必要があります)。
※レシピは調合解禁後に確認可能です。
※追加マップをお楽しみいただくには、ゲームを特定の箇所まで進める必要があります。
※ゲーム本編は単体でもご購入いただけます。
※ゲーム本編や同じコンテンツを含む別商品もあります。シーズンパス、およびシーズンパス対象コンテンツは後日単体でもご購入頂けます。重複購入にご注意下さい。
●予約してゲット！ デジタルプレオーダー特典！
※2027年2月24日までのダウンロード版、Digital Deluxe、Digital Deluxe with Season Passのいずれかをご予約いただいた方が取得可能です。
※フォトモードにて使用可能になります。
※後日有料もしくは無料配信する場合があります。
●早期購入特典も！
※パッケージ版は初回生産分、ダウンロード版は2027年3月10日までの購入で付属します。
※後日有料もしくは無料で配信する場合があります。
●『ユミアのアトリエ』のセーブデータで特典をゲット！
※『ユミアのアトリエ～追憶の錬金術士と幻創の地～』のPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）版がセーブデータ連動特典の対象です。
※対象タイトルのシステムデータが保存されている機種本体で『カリアのアトリエ～夜の王国と追憶の道標～』をプレイすることで、セーブデータ連動特典を入手できます。
※ハウジング解禁後、試着室を設置することで使用可能となります。
※お住まいの地域での各ゲーム本編のレーティング（対象年齢区分）が異なる場合、お客様の年齢によってはいずれかのゲーム本編を購入できないため、セーブデータ連動特典を入手できない場合があります。
●特典満載の豪華BOXも同時発売！
※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。
●特典満載の豪華BOXも同時発売！
※GAMECITY、Amazon.co.jp、ソフマップ限定販売です。
※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。
●ガストショップ限定版も！
※ガストショップ限定販売です。
※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります
SPECIAL
ウィッシュリスト登録キャンペーン開催中。開催期間は、2026年12月31日まで。
▼詳しくは「アトリエ」シリーズ公式Xをチェック！
https://x.com/GustAtelierPR
公式サイトではゲームシステムや登場キャラクターなど、より詳しくゲーム内容が紹介されているので、あわせてチェックしてほしい。
▼公式サイト
https://atelier.games/karia/jp/
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～
ジャンル：錬金術RPG
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2027年2月25日予定
価格：
通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
プレミアムボックス：1万3530円（パッケージ版）
スペシャルプレミアムボックス：2万3650円（パッケージ版）
GS最強ギャラクシーコンボセット：3万5640円（パッケージ版）
Digital Deluxe：1万1110円（ダウンロード版）
Digital Deluxe with Season Pass：1万4960円（ダウンロード版）
CERO：C（15才以上対象）
※Xbox Series X|S版およびPC（Steam）版はダウンロード版のみの販売となります。
※Nintendo Switch 2版は「キーカード」のみの販売となります。
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