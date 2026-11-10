コーエーテクモゲームスは11月9日、「アトリエ」シリーズ最新作『カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～』［PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、デジタルプレオーダーを開始し、DigitalDeluxeなどの情報を公開。

ゲームの発売日は2027年2月25日予定、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9680円。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは下記のゲーム情報を確認してほしい。

あわせてストーリートレーラーも公開。こちらもぜひとも視聴してほしい。

▼ストーリートレーラー

https://youtu.be/s67CiflLmik

▼ダウンロード版の予約はこちらから！

PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10019113

Xbox Store：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/productid/9n3582kmdz25

Steam：https://store.steampowered.com/app/4532500/カリアのアトリエ_夜の王国と追憶の道標/

※ニンテンドーストアのページは後日公開。

PRODUCTS

Digital Deluxeや予約特典など、各エディションの内容物や特典をチェック！

●冒険をもっと楽しめる！ 豪華デジタル版！

※各コンテンツの名称、内容、配信予定日等は予告なく変更になる場合があります。

※コスチュームはハウジング解禁後、試着室を設置することで使用可能となります(該当キャラクターがパーティにいる必要があります)。

※レシピは調合解禁後に確認可能です。

※追加マップをお楽しみいただくには、ゲームを特定の箇所まで進める必要があります。

※ゲーム本編は単体でもご購入いただけます。

※ゲーム本編や同じコンテンツを含む別商品もあります。シーズンパス、およびシーズンパス対象コンテンツは後日単体でもご購入頂けます。重複購入にご注意下さい。

●予約してゲット！ デジタルプレオーダー特典！

※2027年2月24日までのダウンロード版、Digital Deluxe、Digital Deluxe with Season Passのいずれかをご予約いただいた方が取得可能です。

※フォトモードにて使用可能になります。

※後日有料もしくは無料配信する場合があります。

●早期購入特典も！

※パッケージ版は初回生産分、ダウンロード版は2027年3月10日までの購入で付属します。

※後日有料もしくは無料で配信する場合があります。

●『ユミアのアトリエ』のセーブデータで特典をゲット！

※『ユミアのアトリエ～追憶の錬金術士と幻創の地～』のPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）版がセーブデータ連動特典の対象です。

※対象タイトルのシステムデータが保存されている機種本体で『カリアのアトリエ～夜の王国と追憶の道標～』をプレイすることで、セーブデータ連動特典を入手できます。

※ハウジング解禁後、試着室を設置することで使用可能となります。

※お住まいの地域での各ゲーム本編のレーティング（対象年齢区分）が異なる場合、お客様の年齢によってはいずれかのゲーム本編を購入できないため、セーブデータ連動特典を入手できない場合があります。

●特典満載の豪華BOXも同時発売！

※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。

●特典満載の豪華BOXも同時発売！

※GAMECITY、Amazon.co.jp、ソフマップ限定販売です。

※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。

●ガストショップ限定版も！

※ガストショップ限定販売です。

※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります

SPECIAL

ウィッシュリスト登録キャンペーン開催中。開催期間は、2026年12月31日まで。

▼詳しくは「アトリエ」シリーズ公式Xをチェック！

https://x.com/GustAtelierPR

公式サイトではゲームシステムや登場キャラクターなど、より詳しくゲーム内容が紹介されているので、あわせてチェックしてほしい。

▼公式サイト

https://atelier.games/karia/jp/

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル：カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～

ジャンル：錬金術RPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2027年2月25日予定

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレミアムボックス：1万3530円（パッケージ版）

スペシャルプレミアムボックス：2万3650円（パッケージ版）

GS最強ギャラクシーコンボセット：3万5640円（パッケージ版）

Digital Deluxe：1万1110円（ダウンロード版）

Digital Deluxe with Season Pass：1万4960円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）

※Xbox Series X|S版およびPC（Steam）版はダウンロード版のみの販売となります。

※Nintendo Switch 2版は「キーカード」のみの販売となります。

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