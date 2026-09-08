PV2も配信！
「アトリエ」シリーズ最新作『カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～』の発売日が2027年2月25日に決定！
コーエーテクモゲームスは9月8日、錬金術RPG『カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～』［PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、発売日が決定したと発表。発売日は2027年2月25日、通常版のパッケージ版／ダウンロード版は9680円だ。
あわせて本日9月8日より、PlayStation 5およびNintendo Switch 2のパッケージ版の予約受付を開始している。通常版に加え、ここでしか手に入らない豪華グッズを同梱した「プレミアムボックス」、さらに豪華なアイテムを追加した「スペシャルプレミアムボックス」も同時発売するので、お見逃しなく。
また、本作の最新映像となる第2弾PVも公開。映像では、新キャラクター「ノエルク」「ケレス」の登場をはじめ、カリアの見た目や能力が変化する「スタイルチェンジ」など、本作のゲームシステムや最新情報を紹介している。
▼PV2
https://youtu.be/XJPz93DME0Y
公式サイトも更新され、新キャラクターや新たなシステムを公開している。あわせてチェックしよう。
■PRODUCTS
●早期購入特典も！
※後日有料もしくは無料で配信する場合があります。
●特典満載の豪華BOXも同時発売！
※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。
※GAMECITY、Amazon.co.jp、ソフマップ限定販売です。
※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。
※ガストショップ限定販売です。
※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります
【ゲーム情報】
タイトル：カリアのアトリエ ～夜（よる）の王国（おうこく）と追憶（ついおく）の道標（みちしるべ）～
ジャンル：錬金術RPG
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2027年2月25日
価格：
通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
プレミアムボックス：1万3530円（パッケージ版）
スペシャルプレミアムボックス：2万3650円（パッケージ版）
GS最強ギャラクシーコンボセット：3万5640円（パッケージ版）
CERO：審査予定
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※本資料に掲載している画面写真は、PlayStation®5で開発中のものです。
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