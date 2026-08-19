SpiralAIが開発するAIチャットRPG「RyzaChat:AI（ライザチャットAI）」の配信が延期となった（元は8月18日リリース予定）。理由は「想定を上回る事前登録を受け、サーバーの増強を行うため」とのこと。配信時期は8月24日週になる見込みだ。

本作は、コーエーテクモゲームスの人気タイトル「ライザのアトリエ」を題材としたアプリ。プレイヤーがライザに話しかけることで物語が進行する、フリーシナリオ型のAIチャット形式RPGという特殊な試みとなる。

AIと言っても公式ライセンスを最大限尊重し、イラストや音声は生成AIを不使用で作成。すべて人の手で制作されたものだとしている。

ライザという人気キャラクターを起用したことを含め、多くのユーザーから注目されている本作。それだけにリリース直後の安定した挙動が重要と判断され、配信延期が決定された形だ。

ユーザーからは「見切り発車してメンテ連発するより全然マシ」「むしろ英断」「ライザ人気すごいな」「太ももに会いたい人が多すぎる」「運営さん、期待してます！」など、理解と応援の声が寄せられていた。

また、ライザ役を務める声優・のぐちゆりさんが出演する公式生配信も8月18日に配信された。実機プレイも見られるので、要チェックだ。

新たな配信時期は公式Xで告知予定。事前登録をし、リリースを待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：RyzaChat:AI（ライザチャットAI）

ジャンル：フリーシナリオ型AIチャット形式RPG

開発・運営：SpiralAI

配信日：近日配信予定（元は8月18日予定）

価格：未定

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Developed by SpiralAI