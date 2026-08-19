話題の「ライザチャットAI」配信延期 想定以上の反響にサーバー増強へ
SpiralAIが開発するAIチャットRPG「RyzaChat:AI（ライザチャットAI）」の配信が延期となった（元は8月18日リリース予定）。理由は「想定を上回る事前登録を受け、サーバーの増強を行うため」とのこと。配信時期は8月24日週になる見込みだ。
【配信日についてのお知らせ】— 【ライザチャットAI】RyzaChat:AI 公式 (@ryza_chat_ai_) August 18, 2026
本日配信を予定しておりました『RyzaChat:AI』につきまして、想定を上回る多くの皆さまに事前登録をいただいている状況を受け、より安定したサービス環境でお楽しみいただけるよう、サーバー環境の増強を行うこととなりました。…
本作は、コーエーテクモゲームスの人気タイトル「ライザのアトリエ」を題材としたアプリ。プレイヤーがライザに話しかけることで物語が進行する、フリーシナリオ型のAIチャット形式RPGという特殊な試みとなる。
AIと言っても公式ライセンスを最大限尊重し、イラストや音声は生成AIを不使用で作成。すべて人の手で制作されたものだとしている。
ライザという人気キャラクターを起用したことを含め、多くのユーザーから注目されている本作。それだけにリリース直後の安定した挙動が重要と判断され、配信延期が決定された形だ。
ユーザーからは「見切り発車してメンテ連発するより全然マシ」「むしろ英断」「ライザ人気すごいな」「太ももに会いたい人が多すぎる」「運営さん、期待してます！」など、理解と応援の声が寄せられていた。
また、ライザ役を務める声優・のぐちゆりさんが出演する公式生配信も8月18日に配信された。実機プレイも見られるので、要チェックだ。
新たな配信時期は公式Xで告知予定。事前登録をし、リリースを待とう。
【ゲーム情報】
タイトル：RyzaChat:AI（ライザチャットAI）
ジャンル：フリーシナリオ型AIチャット形式RPG
開発・運営：SpiralAI
配信日：近日配信予定（元は8月18日予定）
価格：未定
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Developed by SpiralAI
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります