2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集
【10万円以下で16GBメモリー】実用スペックで安いのはさすが！ マウスコンピューターのノートPCを買う
部材高騰にともない、値上がり傾向が続くノートPC。Amazonブラックフライデーで、お手頃なノートPCを狙っていた人は多いだろうが、実用面で重要になる「16GBメモリー搭載」で「10万円以下」となると、ほぼ選択肢がないのも現実。
しかし、マウスコンピューターがやってくれました！ 16GBメモリー搭載でZen 3コアの「Ryzen 5 7430U」と普段使いには十分な性能を持った、14型と15.6型の2モデルが10万円を切る9万9800円！ 限定数「500」なので早い者勝ち！ 安い実用ノートPCを探しているなら、これは貴重なチャンス。
14型フルHD液晶搭載「mouse A4」
1.33kgで持ち運びも比較的容易
まず、1台目は14型ノートの「mouse A4」。ディスプレーはフルHD（1920×1080）。本体重量が約1.33kgと比較的軽量で、持ち運びも視野に入るのがうれしいところ。
15.6型フルHD液晶搭載「mouse A5」
大画面でキーボードにはテンキー付き
もう1台は15.6型ノートの「mouse A5」。画面も大きく、キーボードはテンキー付きなのが便利と感じる人も多いはず。2台とも、メモリーが16GBなのに加え、ストレージも500GB。まずは容量不足に悩まされずに使えるはずだ。
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