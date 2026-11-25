マウスコンピューターは、mouseブランドの新ミニPC「mouse CA」のスタンダードモデルとハイエンドモデルを11月25日から発売する。価格は99,800円から。なお、エントリーモデルは後日発売予定だ。販売はマウスコンピューターWEBサイト、全国のダイレクトショップ、G-Tune：Garage 大阪、電話通販窓口で受け付けるという。

「mouse CA」は、ホワイトを基調としたシンプルで洗練されたデザインを採用したミニPCだ。本体寸法はおよそ幅130.48×奥行き130.47×高さ49.9mm、重量はおよそ0.42kgからとなる。リビングや書斎、ホームオフィスに置きやすく、VESAマウントにも対応するため、液晶ディスプレイ背面への取り付けも可能だ。限られた設置スペースを有効活用したい家庭用途や、受付端末、会議室端末などの法人用途にも向くという。

ラインアップは、エントリーモデルのAMD Ryzen 5 3501U、スタンダードモデルのAMD Ryzen 5 6600H、パフォーマンスモデルのAMD Ryzen 7 255の3種類だ。日常的なWeb閲覧や動画視聴、メール、事務作業から、複数アプリを使うオフィスワーク、写真編集、フルHD動画編集まで、用途に応じて選べる構成となる。無線LANはモデルによりWi-Fi 6またはWi-Fi 6Eに対応し、有線LAN端子を2基備える。さらに、USB Type-AとUSB Type-Cを組み合わせた充実のインターフェース、最大3画面のマルチディスプレイ出力にも対応するという。

価格は、スタンダードモデルのmouse CA-A5A01が99,800円、スタンダードモデルのmouse CA-A5A01が139,800円、ハイエンドモデルのmouse CA-A7A01が189,800円となる。いずれもWindows 11 Home 64ビットを搭載し、マカフィー リブセーフ 1年版、3年間センドバック修理保証、24時間×365日の電話サポートが付属する。購入は公式サイトの製品ページから案内されており、詳細仕様や在庫状況も確認できるという。