マウスコンピューターは、ネクソンが提供するサバイバル・エクストラクション・シューター『ARC Raiders』の推奨パソコンを、11月26日よりゲーミングパソコンブランドG TUNEから販売する。



販売ページはマウスコンピューターの公式サイト内に用意され、デスクトップからノートPCまで、プレイスタイルに応じた選択肢をそろえる構成だ。

『ARC Raiders』は、未知の機械生命体「ARC」の脅威で荒廃した未来の地球を舞台にした三人称視点のPvPvEエクストラクション・アドベンチャーだ。プレイヤーは地下都市「スペランザ」で暮らすレイダーとして、地上で資源を集め、ARCとの戦闘や他プレイヤーとの協力・対戦を繰り広げながら、生き残るための物資を持ち帰る体験を楽しめる。



今回の推奨PCは、ネクソンによる実機検証を経ており、快適な動作環境を前提に設計されている点が特徴だ。

ラインアップの一例として、ミニタワー型デスクトップの「G TUNE DG-A7G6A（ホワイト）」は、AMD Ryzen 7 5700XプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載し、16GBメモリと1TB SSDを備える構成だ。価格は329,800円で、3年間センドバック修理保証と24時間×365日電話サポートが付属する。

高画質志向のユーザーには「G TUNE FG-A7A7X」も用意され、AMD Ryzen 7 9850X3DプロセッサとAMD RADEON RX 9070 XT、32GBメモリ、1TB NVMe SSD、360mm水冷CPUクーラーを採用し、価格は619,800円となる。

ノートPCでは「G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）」が用意され、インテル Core i7-13620HプロセッサーとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせる。15.6型WQHDノングレア液晶は2,560×1,440表示と165Hzリフレッシュレートに対応し、動きの速いシーンでも滑らかな表示を狙える。メモリは32GB、SSDは1TBで、価格は449,700円だ。



いずれの機種も公式販売ページから購入でき、用途や予算に応じて選べる点が魅力となる。



ARC RAIDERS (C) 2026 Embark Studios AB.