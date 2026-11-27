2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集
マウスコンピューター、AmazonブラックフライデーでゲーミングPCやノート、液晶ディスプレイを特別価格で販売
マウスコンピューターは、Amazonが開催する「Amazon ブラックフライデー」に参加し、11月27日から12月7日までの期間、ゲーミングデスクトップパソコンやノートパソコン、液晶ディスプレイを特別価格で販売する。
販売はAmazon.co.jp上のマウスコンピューターAmazonブランドストアと各商品ページで行われ、対象製品には高性能CPUとGPUを備えたゲーミング機から、日常用途や業務向けのノート、作業効率を高める27型・25型ディスプレイまでがそろう。
注目の対象製品は、Intel Core Ultra 5プロセッサーとAMD Radeon RX 9060 XT（16GB）を搭載した「G TUNE DGI5A6XB83SJW116AZ」で、セール価格は297,330円だ。あわせて、AMD Ryzen 5 7430Uと16GBメモリを備えた「mouse A4A5U01SR1SIW1104AZ」も99,800円で登場し、文書作成、表計算、Web会議、動画視聴といった用途を幅広くカバーする。
ディスプレイでは、27型フルHD IPSパネルの「iiyama ProLite XUB2793HS-B7A」が16,980円、25型IPSでWUXGA表示に対応する「iiyama XUB2595WSU-B5」が21,590円となる。いずれも昇降機能やピボット機能を備え、画面の高さ調整や縦表示への切り替えがしやすい設計だ。業務用途では、資料作成や表計算で縦方向の情報量を確保できる点が利点になる。
開催期間は先行セールが11月27日0:00から11月29日23:59まで、本セールが11月30日0:00から12月7日23:59までだ。購入はAmazon.co.jpの商品ページから行う仕組みで、セール価格や販売状況は予告なく変わる場合があるという。最新情報はマウスコンピューターAmazonブランドストアおよび各商品ページを確認する必要がある。
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