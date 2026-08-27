このご時世に64GBメモリー＆270K Plus＆RTX 5070 Tiで50万円切り！ 東京ゲームショウ出展記念のゲーミングPCが太っ腹：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長の徳永健太さんがオススメする製品は、マウスコンピューターの東京ゲームショウ2026出展を記念した特別モデルのゲーミングPC「G TUNE FZ-I7G7T」です。

G TUNE FZ-I7G7Tは、大型フルタワーケースを用いた高性能ゲーミングPCシリーズ「G TUNE FZ」に属するモデル。CPUはCore Ultra 7 270K Plus（24コア/24スレッド、最大5.5GHz）で、GPUはGeForce RTX 5070 Tiを搭載します。

64GB（32GB×2、DDR5-5600）のメモリーを標準搭載しているのもうれしいポイントです。ストレージには1TBのM.2 SSD（PCIe 4.0×4接続）を採用。さらに、CPUクーラーには360mmの簡易水冷クーラーを備え、Wi-Fi 6E対応の無線LANも標準装備しています。

徳永さんによると、「RTX 5070 Tiに64GBのメモリーを搭載しながら、コスパに優れたモデルとなっています」とのこと。

昨今はメモリー価格の高騰もあり、ゲーミングPCでも大容量メモリーを標準搭載するモデルは少なくなった印象です。ビデオカードの値上がりも続くなか、64GBメモリーとRTX 5070 Tiを搭載し、店頭価格49万9800円というG TUNE FZ-I7G7Tは、なかなかコストパフォーマンスの高い1台といえるでしょう。

さらに、マルチタスク性能に優れるCore Ultra 7 270K Plusを採用しているため、ゲームをプレイしながらの実況配信なども余裕をもってこなせそうです。高性能なゲーミングPCを探している人は、ぜひチェックしてください！