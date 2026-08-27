第289回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

フルタワーモデル「G TUNE FZ-I7G7T」がオススメ!!

このご時世に64GBメモリー＆270K Plus＆RTX 5070 Tiで50万円切り！ 東京ゲームショウ出展記念のゲーミングPCが太っ腹：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

文●勝田有一朗　編集●モーダル小嶋／ASCII

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　大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長の徳永健太さんがオススメする製品は、マウスコンピューターの東京ゲームショウ2026出展を記念した特別モデルのゲーミングPC「G TUNE FZ-I7G7T」です。

マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

店長の徳永健太さん

　G TUNE FZ-I7G7Tは、大型フルタワーケースを用いた高性能ゲーミングPCシリーズ「G TUNE FZ」に属するモデル。CPUはCore Ultra 7 270K Plus（24コア/24スレッド、最大5.5GHz）で、GPUはGeForce RTX 5070 Tiを搭載します。

フロントはスリットデザインなので、吸気性能が良さそうです

　64GB（32GB×2、DDR5-5600）のメモリーを標準搭載しているのもうれしいポイントです。ストレージには1TBのM.2 SSD（PCIe 4.0×4接続）を採用。さらに、CPUクーラーには360mmの簡易水冷クーラーを備え、Wi-Fi 6E対応の無線LANも標準装備しています。

上部のインターフェースエリアには、未使用時でもホコリが入りにくいようスライドカバー機構を搭載

ヘッドフォンやヘッドセットを本体に掛けられる、引出しタイプのホルダーも装備

　徳永さんによると、「RTX 5070 Tiに64GBのメモリーを搭載しながら、コスパに優れたモデルとなっています」とのこと。

　昨今はメモリー価格の高騰もあり、ゲーミングPCでも大容量メモリーを標準搭載するモデルは少なくなった印象です。ビデオカードの値上がりも続くなか、64GBメモリーとRTX 5070 Tiを搭載し、店頭価格49万9800円というG TUNE FZ-I7G7Tは、なかなかコストパフォーマンスの高い1台といえるでしょう。

　さらに、マルチタスク性能に優れるCore Ultra 7 270K Plusを採用しているため、ゲームをプレイしながらの実況配信なども余裕をもってこなせそうです。高性能なゲーミングPCを探している人は、ぜひチェックしてください！

店頭価格は49万9800円

G TUNE FZ-I7G7Tの主なスペック
OS Microsoft「Windows 11 Home」
CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus（24コア/24スレッド、最大5.5GHz）
CPUクーラー 水冷CPUクーラー（360mmラジエーター）
メモリー 64GB（32GB×2、DDR5-5600）
ストレージ 1TB M.2 SSD（PCIe 4.0×4接続）
GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
電源ユニット 850W（80 PLUS GOLD）
サイズ 240（W）×500（D）×479（H）mm
店頭価格 49万9800円

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