エレコム、視覚障がい者向けイベント「サイトワールド2026」に初出展　共創モバイルバッテリーを展示

エレコムは10月22日から24日まで、すみだ産業会館サンライズホールで開催される視覚障がい者向け総合イベント「第18回サイトワールド2026」に初出展する。ブース番号は32で、視覚障がいのあるユーザーと共創して開発した「触覚フィードバック搭載 モバイルバッテリー」などを展示し、体験できる場を用意する。

注目製品は、2025年11月に発売の「触覚フィードバック搭載 モバイルバッテリー」だ。視覚障がいのあるユーザーとの対話を通じて生まれたインクルーシブデザインの製品で、操作時の手応えを触覚で伝えることで、使い方の分かりやすさを高める狙いがある。会場では実際に手に取り、製品に込めた工夫や開発背景を確認できるという。

展示ではこのほか、パソコンやゲーム機器などの日常的なデジタル機器の操作に役立つ製品も並ぶ。キーやボタンの配置、手に持ったときの感触、操作性をその場で確かめられるため、視覚障がいのある人だけでなく、家族、支援者、福祉・教育関係者、製品開発に関心のある来場者にとっても有用な内容となる。

サイトワールドは、視覚障がいに特化した製品やサービスが集まる総合イベントで、2006年の初開催以来、今回で18回目を迎える。主催はサイトワールド実行委員会で、会場では出展者と来場者の交流を重視した展示に加え、講演会やシンポジウム、体験会も行われる。エレコムは今回の初出展を通じて、現場の声を今後の製品開発に生かす方針だ。