エレコム、2026年度グッドデザイン賞で6シリーズ受賞　触覚フィードバック搭載モバイルバッテリーがベスト100に

エレコムは、2026年度グッドデザイン賞において6シリーズの製品で受賞したと発表した。受賞対象には、触覚フィードバック搭載 モバイルバッテリー、NESTOUT 一酸化炭素アラーム、クリップ型AC充電器、EGG MOUSE、士郎正宗 復刻デザインマウス、ZEROSHOCK スマホアクセサリーシリーズが並ぶ。
なかでも注目は、「グッドデザイン・ベスト100」に選定された触覚フィードバック搭載 モバイルバッテリーだ。視覚に障害のある人との共創から生まれたインクルーシブデザインを採用し、電池残量や充電状況を本体の振動で知らせる仕様となる。ボタンやUSBポートの位置も触覚で分かるように設計されており、手元を見ずに直感的に操作できる点が特徴だ。
NESTOUT 一酸化炭素アラームは、炭火やストーブ、発電機などが発生源となる一酸化炭素を検知し、アラームで知らせるアウトドア向け製品だ。日本製センサーを搭載し、テントやタープ、車内での中毒リスク低減に役立つ設計となる。クリップ型AC充電器は、机などに挟んで固定できる機構が特徴で、USB Type-Cポート2基とUSB-Aポート1基を備え、最大3台を同時充電できる。ダイニングテーブルでのテレワークや宿題にも使いやすい。
EGG MOUSEは、卵のような丸みを生かした静音マウスで、シェルの着せ替えに対応する。手のひらに収まるコンパクトサイズで、利き手を選びにくいシンメトリー形状も魅力だ。士郎正宗 復刻デザインマウスは、2002年の「M.A.P.P.」企画をもとにした復刻製品で、当時の外観を大きく変えずに再構成し、Bluetooth無線接続へ対応した。
さらにZEROSHOCK スマホアクセサリーシリーズは、スマホケース、カードケーススタンド、ショルダーストラップ、ハンドストラップ、スマホリングを展開し、衝撃への不安を抑えながら使い勝手を高める。
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