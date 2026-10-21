スマホにピタッと固定、転送しながら充電も！ エレコム「MAGKEEP」カードリーダーが3,780円

エレコムは、MagSafe対応のマグネットでスマートフォン背面に固定できる「MAGKEEP USB Type-C接続メモリーカードリーダー(USB PD対応)」を発売した。価格は3,780円。
新製品は、スマートフォンに直接くっつくMagSafe対応設計が特徴だ。ぶら下がりを抑えながらデータ転送中の操作や撮影がしやすく、撮影しながら容量を確保できるため、動画や写真の保存切れを気にせず使えるという。厚みはおよそ17mm、ケーブル長はおよそ0.13mで、持ち運びやすさにも配慮した設計となる。
記録メディアはSDカードとmicroSDカードの2スロットを備え、どちらもUHS-Iの最大104MB/sに対応する。さらにUHS-IIやSD Express対応カードの読み書きにも対応し、2枚のカードを同時接続してデータの取り込みや移行も行える。回転式カバー付きのため、屋外撮影時のホコリやゴミ対策にも役立つ。専用ドライバーのインストールは不要で、USB Type-C対応スマートフォンに接続するだけで使える。
加えて、充電専用のUSB Type-Cポートを搭載し、USB Power Deliveryによる最大60W給電に対応する。撮影データを転送しながら充電できるため、長時間の撮影や移動中の運用にも向く。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、ホワイトは通販専売モデルとなる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります