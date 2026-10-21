スマホにピタッと固定、転送しながら充電も！ エレコム「MAGKEEP」カードリーダーが3,780円

エレコムは、MagSafe対応のマグネットでスマートフォン背面に固定できる「MAGKEEP USB Type-C接続メモリーカードリーダー(USB PD対応)」を発売した。価格は3,780円。

新製品は、スマートフォンに直接くっつくMagSafe対応設計が特徴だ。ぶら下がりを抑えながらデータ転送中の操作や撮影がしやすく、撮影しながら容量を確保できるため、動画や写真の保存切れを気にせず使えるという。厚みはおよそ17mm、ケーブル長はおよそ0.13mで、持ち運びやすさにも配慮した設計となる。

記録メディアはSDカードとmicroSDカードの2スロットを備え、どちらもUHS-Iの最大104MB/sに対応する。さらにUHS-IIやSD Express対応カードの読み書きにも対応し、2枚のカードを同時接続してデータの取り込みや移行も行える。回転式カバー付きのため、屋外撮影時のホコリやゴミ対策にも役立つ。専用ドライバーのインストールは不要で、USB Type-C対応スマートフォンに接続するだけで使える。

加えて、充電専用のUSB Type-Cポートを搭載し、USB Power Deliveryによる最大60W給電に対応する。撮影データを転送しながら充電できるため、長時間の撮影や移動中の運用にも向く。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、ホワイトは通販専売モデルとなる。