エレコム、Bluetooth・2.4GHz無線・有線に対応した法人向け3ボタンマウス5タイプを発売

エレコムは、10月上旬に法人向け3ボタンマウス「M-K9」シリーズを発売した。左右対称のシンメトリーデザインを採用し、利き手や持ち方を選ばず使えるのが特徴だ。接続方式はBluetooth、2.4GHz無線、有線の3種類で、USB-AとUSB Type-Cに対応する計5タイプを用意する。価格は1,331円から2,662円。

このシリーズは、オフィスや学校のように複数人が共用する環境を想定したシンプル設計だ。3ボタン構成の光学式センサーを備え、分解能は1000DPIとなる。サイズはおよそ幅58×奥行104×高さ39mmで、重さはBluetoothタイプと2.4GHz無線タイプがおよそ47g、有線タイプがおよそ61gだ。

BluetoothタイプはUSBポートをふさがず、ノートPCやスマートフォン、タブレットでも使いやすい。有線接続タイプは電池切れの心配がなく、2.4GHz無線タイプはレシーバーを挿すだけで使える手軽さが魅力だ。2.4GHz無線と有線の各タイプは、接続先のポートに合わせてUSB-AとUSB Type-Cを選べる。Bluetoothと2.4GHz無線タイプには動作確認用の単3形アルカリ乾電池が付属し、電池交換だけで使い続けられる。

Bluetoothタイプは最長約7ヵ月、2.4GHz無線タイプは最長約6ヵ月の電池寿命をうたう。カラーはいずれもブラックだ。