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折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第37回

やっぱりエラーだったか…… Apple StoreでのiPhone Duo「12月→発売日」の前倒しが元に戻る

2026年10月20日 10時00分更新

文● 二子／ASCII

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　極端な品薄により、Apple Storeでの予約開始直後の申し込みでも12月の到着になってしまった“折りたたみiPhone”こと「iPhone Duo」。

Apple

1日経って元戻り。まあ正直なところ、7割方はこうなるのでは？ と思ってたのも確かなのだが……

　昨日19日にお届けした「エラーかそれとも奇跡か……　Apple Storeで予約のiPhone Duoの到着が12月から発売日に大幅前倒し!?」という記事では、Apple Storeで注文の詳細を確認すると、到着が12月から発売日の「10月23日」に切り替わったことをご紹介したが、1日経って、元の12月の日付に戻ってしまった。どうやらあの前倒しは幻だったようだ。

Apple

こちらは19日に注文の詳細を表示させたときの状態

　上記の記事内では、「エラーの可能性もある」「ぬか喜びが怖いのであまり喜ばないようにしている」と書いていたが、やっぱり……という感も。でも「喜び」→「失望」の感情の上下はなんとも辛いところ。

　本当に変な期待を持たせないでよ！ アップル！

 

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