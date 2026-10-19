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折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第36回

エラーかそれとも奇跡か……　Apple Storeで予約のiPhone Duoの到着が12月から発売日に大幅前倒し!?

2026年10月19日 18時40分更新

文● 二子／ASCII

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　10月16日（金）21時に予約が開始されたiPhone Duo。事前に報道されていたとおりに明らかな品薄傾向で、Apple Storeの予約では「すぐに予約できて発売日にゲット！」という人がいる一方、「サイトに繋がった時点で到着は12月……」と無念の声の方がSNSでは目立った。

iPhone

ぬか喜びが怖いので、現時点ではまだあまり喜ばないようにしています！

　ASCII編集部のスタッフもそうした悲劇に見舞われた側。誰1人として、発売日での入手はかなわず。無念の1日となった。

　そして明けての月曜。新たな驚愕の声が。Apple Storeで注文の詳細を確認すると、到着が「12月9日～16日」だったのが、「10月23日」に切り替わっているのだ。これは夢か幻か、それとも単純にエラーなのか。答えは今週中には確実にわかるはず!?

 

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