【Amazonプライム感謝祭攻略法】先行セール開始！ どうすれば得する？ この商品がオトク！ まずはこれを読めばOK！

本セールを前に、先行セールが開始された「Amazonプライム感謝祭」。Amazonプライム会員限定のセールですが、Apple製品や生活商品などなど、オトクな製品が盛りだくさん。得する買い物は早めが◎です。

本記事ではAmazonプライム感謝祭で得する情報、楽しむための情報を全部掲載。まずはこれを読んでおけばOKです！

Amazonプライム感謝祭かんたん解説

Amazonの1年のうちで最大のセールが「ブラックフライデー」。この前哨戦とも言えるセールで、最近は10月に開催されることが多いのが「Amazonプライム感謝祭」です！ 規模も大幅に拡大。昨年の2倍となる、400万点以上の商品が特別価格になるとか。

特に秋の食や美容に関する特集も開催されるなど、この時期だからこそ欲しい商品が山盛り。絶対チェックした方がいいセールです。

■いつ始まるの？

開催期間は10月16日（金）0時から10月19日（月）23時59分まで……なのですが、「先行セール」がすでに10月13日（火）0時からスタート！ 出遅れは厳禁です。オトクな製品は今からしっかり探してチェックしましょう。

■プライム会員になっておくことが必要です！

11月のブラックフライデーと異なり、Amazonプライム感謝祭はAmazonプライム会員であることが条件です。Amazonプライムは年5900円または月600円で、お急ぎ便の無料利用に、動画や音楽の配信サービスが利用できるなど、特典多数。↓のボタンから加入してしまいましょう。

●Amazonプライム会員の特典例

・お急ぎ便の無料利用

・動画配信「Amazonプライムビデオ」

・音楽配信「Amazonミュージック」

・無料電子書籍「プライムリーディング」

■攻略法の前に登録しないと損なポイントアップキャンペーン

Amazonプライム感謝祭の期間中に、合計で1万円以上の買い物をするだけで、ポイントアップされるキャンペーンがあります。1回で1万円以上ではなく、期間中の合計額なので比較的簡単にクリア可能です！

今回はさらに3万円以上の買い物でポイントは2％アップ、3万5000円で2.5％アップに！ さらに対象カテゴリーの商品（ドラッグストア、大型家電、テレビなど）では5.5％アップ！ 買い物すればするほどオトクになるキャンペーン、エントリーするだけなら無料なので、まずはポチです！

【プライム感謝祭攻略法その1】まずは「ほしい物リスト」を充実させる

セール製品の探し方ですが、「セール品の中から欲しい物を探す」より、「欲しい物をリスト化して、その中でセール対象を見つける」が方がはるかに効率的。そして衝動買いを防ぐことが可能です。

できればセール前にほしい物リストを充実させておきたかったところですが、それでもやっぱり慌ててポチをするよりは、まずはリストを充実させて、その上での購入が◎です。

【プライム感謝祭攻略法その2】「Keepa」で価格変動をチェック

「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。

セールで割引率が大きく表示されていても、安易に「これは買い！」と思い込むのはNGです。割引率は高そうに見えて、実は普段と大差ない価格の商品も少なくないのです。

ただし最近は、Keepaだけ使っていれば大丈夫ではありません。クーポンの活用などで、本来の価格がわかりにくくなっている製品も多いためです。だからこそ、【攻略法その1】の「ほしい物リスト」の充実が攻略のカギなのです！

【プライム感謝祭その3】スマホ用Amazonアプリをインストール

iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、チェックしたセール商品の通知が受け取れます。スマホやタブレットにアプリを入れておいて、Amazonで使用するアカウントでサインインすると、買い逃しが防げます。

・iOS版（App Store）はこちら

・Android版（Google Play）はこちら

【目玉商品の一部をご紹介！】やっぱり注目はApple製品!?

ここからはAmazonプライム感謝祭のセール対象品を紹介！ 目玉はやはりApple製品です！

まずはやはりApple製品。AirPodsシリーズの最上位モデル「AirPods Pro 3」が14％オフの3万6800円で登場です！

文句なしのノイキャン性能にライブ翻訳、さらに心拍数センサーも入って、Apple Watchなしでも心拍数や消費カロリーをチェック可能。iPhoneユーザーなら、やっぱりAirPodsでしょう！

iPhoneでは薄さ極まる「iPhone Air」がセール中。256GBモデルが21％オフの14万9800円に。5.6mmの圧倒的な薄さに加えて、「A19 Pro」の搭載で、まもなく日本語版も登場予定の「Siri AI」が、もっとも高機能な形で利用できます！ 「高性能なiPhoneは高くて……」という人にとっては大チャンスです！

続いてはAmazon製ハード。オススメしたいのがこちらの「Amazon Fire TV Stick 4K Select」。なんと50％オフの3980円。プライムビデオはもちろん、Netflix、YouTube、TVer、U-NEXT、ABEMAなどなど、ネット配信の番組を家の大画面4Kテレビで高画質で見られます。リモコンももちろん付いてます！

メモリーとともに価格高騰が続くSSDなら、これが買い。おなじみキオクシアのPCIe Gen4対応の1TBモデルが15％オフの2万8030円。

人気の高級キーボードも大幅割引。東プレ「REALFORCE」の小型モデルが15％オフの3万2538円。

生活用品では、プロテインのまとめ買いが実はオススメ。ザバスは今回「ブランドセレクション」の対象で、なんと7％ポイント還元です！

欲しい物がどうにもピンとこないなら、どうせ使うから、あっても困らない物が◎。あきたこまちのレトルトご飯が24個セットで33％オフの3042円です！

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なにしろ400万点以上がセール対象なので、欲しい製品はAmazon.co.jpに山盛りあります。まずはセール会場にアクセスして、気になる製品見つけてください！