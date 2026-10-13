このページの本文へ

【Amazonプライム感謝祭攻略法】先行セール開始！ どうすれば得する？ この商品がオトク！ まずはこれを読めばOK！

2026年10月13日 11時15分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　本セールを前に、先行セールが開始された「Amazonプライム感謝祭」。Amazonプライム会員限定のセールですが、Apple製品や生活商品などなど、オトクな製品が盛りだくさん。得する買い物は早めが◎です。

プライム感謝祭

プライム感謝祭の先行セールが開始。オトクな買い物は早いうちにです！（画像をタップすると他サイトにジャンプします）

　本記事ではAmazonプライム感謝祭で得する情報、楽しむための情報を全部掲載。まずはこれを読んでおけばOKです！

ポイントアップキャンペーンにエントリー
 
Amazonプライム感謝祭のページへ
 

【目次】

Amazonプライム感謝祭かんたん解説
　・プライム感謝祭って何？
　・いつ始まるの？
　・プライム会員になることが必要！
　・攻略法の前に登録しないと損なポイントアップキャンペーン
プライム感謝祭攻略法
　・まずは「ほしい物リスト」を充実させる
　・「Keepa」で価格変動をチェック
　・スマホ用Amazonアプリをインストール
目玉商品をチェック！ 注目はやはりApple製品にKindle!?

Amazonプライム感謝祭かんたん解説

Amazonプライム感謝祭って何？

　Amazonの1年のうちで最大のセールが「ブラックフライデー」。この前哨戦とも言えるセールで、最近は10月に開催されることが多いのが「Amazonプライム感謝祭」です！　規模も大幅に拡大。昨年の2倍となる、400万点以上の商品が特別価格になるとか。

　特に秋の食や美容に関する特集も開催されるなど、この時期だからこそ欲しい商品が山盛り。絶対チェックした方がいいセールです。

Amazonプライム感謝祭のページへ

■いつ始まるの？

　開催期間は10月16日（金）0時から10月19日（月）23時59分まで……なのですが、「先行セール」がすでに10月13日（火）0時からスタート！　出遅れは厳禁です。オトクな製品は今からしっかり探してチェックしましょう。

■プライム会員になっておくことが必要です！

　11月のブラックフライデーと異なり、Amazonプライム感謝祭はAmazonプライム会員であることが条件です。Amazonプライムは年5900円または月600円で、お急ぎ便の無料利用に、動画や音楽の配信サービスが利用できるなど、特典多数。↓のボタンから加入してしまいましょう。

●Amazonプライム会員の特典例
・お急ぎ便の無料利用
・動画配信「Amazonプライムビデオ
・音楽配信「Amazonミュージック
・無料電子書籍「プライムリーディング

Amazonプライムに入会

■攻略法の前に登録しないと損なポイントアップキャンペーン

　Amazonプライム感謝祭の期間中に、合計で1万円以上の買い物をするだけで、ポイントアップされるキャンペーンがあります。1回で1万円以上ではなく、期間中の合計額なので比較的簡単にクリア可能です！

プライム感謝祭

まずはポイントアップキャンペーンにエントリー！　エントリーはボタンを押すだけでほかに何もなし。合計1万円以上の買い物で対象になるので、申し込まない手はありません

　今回はさらに3万円以上の買い物でポイントは2％アップ、3万5000円で2.5％アップに！　さらに対象カテゴリーの商品（ドラッグストア、大型家電、テレビなど）では5.5％アップ！　買い物すればするほどオトクになるキャンペーン、エントリーするだけなら無料なので、まずはポチです！　

ポイントアップキャンペーンにエントリー

【プライム感謝祭攻略法その1】まずは「ほしい物リスト」を充実させる

　セール製品の探し方ですが、「セール品の中から欲しい物を探す」より、「欲しい物をリスト化して、その中でセール対象を見つける」が方がはるかに効率的。そして衝動買いを防ぐことが可能です。

プライム感謝祭

まずは「ほしい物リスト」を充実させましょう。セールに関係なく、普段からリストを整理しておくと、価格変動を確認しやすいです

　できればセール前にほしい物リストを充実させておきたかったところですが、それでもやっぱり慌ててポチをするよりは、まずはリストを充実させて、その上での購入が◎です。

【プライム感謝祭攻略法その2】「Keepa」で価格変動をチェック

　「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。

　セールで割引率が大きく表示されていても、安易に「これは買い！」と思い込むのはNGです。割引率は高そうに見えて、実は普段と大差ない価格の商品も少なくないのです。

プライム感謝祭

Keepaで価格変動やセール時の価格を確認。ただし、最近はクーポンやポイントで平常時も安くなっている商品もあります

　ただし最近は、Keepaだけ使っていれば大丈夫ではありません。クーポンの活用などで、本来の価格がわかりにくくなっている製品も多いためです。だからこそ、【攻略法その1】の「ほしい物リスト」の充実が攻略のカギなのです！

【プライム感謝祭その3】スマホ用Amazonアプリをインストール

　iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、チェックしたセール商品の通知が受け取れます。スマホやタブレットにアプリを入れておいて、Amazonで使用するアカウントでサインインすると、買い逃しが防げます。

プライムデー

スマホ用アプリは出先での商品のチェックや配送状況が通知でわかるなど、なにかと便利です

・iOS版（App Store）はこちら
・Android版（Google Play）はこちら

【目玉商品の一部をご紹介！】やっぱり注目はApple製品!?

　ここからはAmazonプライム感謝祭のセール対象品を紹介！　目玉はやはりApple製品です！

　まずはやはりApple製品。AirPodsシリーズの最上位モデル「AirPods Pro 3」が14％オフの3万6800円で登場です！

　文句なしのノイキャン性能にライブ翻訳、さらに心拍数センサーも入って、Apple Watchなしでも心拍数や消費カロリーをチェック可能。iPhoneユーザーなら、やっぱりAirPodsでしょう！

プライム感謝祭

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

　iPhoneでは薄さ極まる「iPhone Air」がセール中。256GBモデルが21％オフの14万9800円に。5.6mmの圧倒的な薄さに加えて、「A19 Pro」の搭載で、まもなく日本語版も登場予定の「Siri AI」が、もっとも高機能な形で利用できます！　「高性能なiPhoneは高くて……」という人にとっては大チャンスです！

プライム感謝祭

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)

　続いてはAmazon製ハード。オススメしたいのがこちらの「Amazon Fire TV Stick 4K Select」。なんと50％オフの3980円。プライムビデオはもちろん、Netflix、YouTube、TVer、U-NEXT、ABEMAなどなど、ネット配信の番組を家の大画面4Kテレビで高画質で見られます。リモコンももちろん付いてます！

プライム感謝祭

Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

　メモリーとともに価格高騰が続くSSDなら、これが買い。おなじみキオクシアのPCIe Gen4対応の1TBモデルが15％オフの2万8030円。

プライム感謝祭

Amazon限定 キオクシア 内蔵SSD 1TB PCIe Gen4×4 NVMe M.2 2280 読込7,200M SSD-CK1.0N4B/R

　人気の高級キーボードも大幅割引。東プレ「REALFORCE」の小型モデルが15％オフの3万2538円。

プライム感謝祭

REALFORCE RC1 キーボード 70% ブラック 日本語配列 キー荷重 45g Bluetooth 有線 バッテリー コンパクト C1HJ11

　生活用品では、プロテインのまとめ買いが実はオススメ。ザバスは今回「ブランドセレクション」の対象で、なんと7％ポイント還元です！

プライム感謝祭

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 カフェラテ風味 900g 明治

　欲しい物がどうにもピンとこないなら、どうせ使うから、あっても困らない物が◎。あきたこまちのレトルトご飯が24個セットで33％オフの3042円です！

プライム感謝祭

by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち 180g×24個 低温製法米

　なにしろ400万点以上がセール対象なので、欲しい製品はAmazon.co.jpに山盛りあります。まずはセール会場にアクセスして、気になる製品見つけてください！

Amazonプライム感謝祭のページへ
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン