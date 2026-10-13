【Amazonプライム感謝祭攻略法】先行セール開始！ どうすれば得する？ この商品がオトク！ まずはこれを読めばOK！

本セールを前に、先行セールが開始された「Amazonプライム感謝祭」。Amazonプライム会員限定のセールですが、Apple製品や生活商品などなど、オトクな製品が盛りだくさん。得する買い物は早めが◎です。
本記事ではAmazonプライム感謝祭で得する情報、楽しむための情報を全部掲載。まずはこれを読んでおけばOKです！
【目次】
Amazonプライム感謝祭かんたん解説
・プライム感謝祭って何？
・いつ始まるの？
・プライム会員になることが必要！
・攻略法の前に登録しないと損なポイントアップキャンペーン
プライム感謝祭攻略法
・まずは「ほしい物リスト」を充実させる
・「Keepa」で価格変動をチェック
・スマホ用Amazonアプリをインストール
目玉商品をチェック！ 注目はやはりApple製品にKindle!?
Amazonプライム感謝祭かんたん解説
■Amazonプライム感謝祭って何？
Amazonの1年のうちで最大のセールが「ブラックフライデー」。この前哨戦とも言えるセールで、最近は10月に開催されることが多いのが「Amazonプライム感謝祭」です！ 規模も大幅に拡大。昨年の2倍となる、400万点以上の商品が特別価格になるとか。
特に秋の食や美容に関する特集も開催されるなど、この時期だからこそ欲しい商品が山盛り。絶対チェックした方がいいセールです。
■いつ始まるの？
開催期間は10月16日（金）0時から10月19日（月）23時59分まで……なのですが、「先行セール」がすでに10月13日（火）0時からスタート！ 出遅れは厳禁です。オトクな製品は今からしっかり探してチェックしましょう。
■プライム会員になっておくことが必要です！
11月のブラックフライデーと異なり、Amazonプライム感謝祭はAmazonプライム会員であることが条件です。Amazonプライムは年5900円または月600円で、お急ぎ便の無料利用に、動画や音楽の配信サービスが利用できるなど、特典多数。↓のボタンから加入してしまいましょう。
●Amazonプライム会員の特典例
・お急ぎ便の無料利用
・動画配信「Amazonプライムビデオ」
・音楽配信「Amazonミュージック」
・無料電子書籍「プライムリーディング」
■攻略法の前に登録しないと損なポイントアップキャンペーン
Amazonプライム感謝祭の期間中に、合計で1万円以上の買い物をするだけで、ポイントアップされるキャンペーンがあります。1回で1万円以上ではなく、期間中の合計額なので比較的簡単にクリア可能です！
今回はさらに3万円以上の買い物でポイントは2％アップ、3万5000円で2.5％アップに！ さらに対象カテゴリーの商品（ドラッグストア、大型家電、テレビなど）では5.5％アップ！ 買い物すればするほどオトクになるキャンペーン、エントリーするだけなら無料なので、まずはポチです！
【プライム感謝祭攻略法その1】まずは「ほしい物リスト」を充実させる
セール製品の探し方ですが、「セール品の中から欲しい物を探す」より、「欲しい物をリスト化して、その中でセール対象を見つける」が方がはるかに効率的。そして衝動買いを防ぐことが可能です。
できればセール前にほしい物リストを充実させておきたかったところですが、それでもやっぱり慌ててポチをするよりは、まずはリストを充実させて、その上での購入が◎です。
【プライム感謝祭攻略法その2】「Keepa」で価格変動をチェック
「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。
セールで割引率が大きく表示されていても、安易に「これは買い！」と思い込むのはNGです。割引率は高そうに見えて、実は普段と大差ない価格の商品も少なくないのです。
ただし最近は、Keepaだけ使っていれば大丈夫ではありません。クーポンの活用などで、本来の価格がわかりにくくなっている製品も多いためです。だからこそ、【攻略法その1】の「ほしい物リスト」の充実が攻略のカギなのです！
【プライム感謝祭その3】スマホ用Amazonアプリをインストール
iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、チェックしたセール商品の通知が受け取れます。スマホやタブレットにアプリを入れておいて、Amazonで使用するアカウントでサインインすると、買い逃しが防げます。
・iOS版（App Store）はこちら
・Android版（Google Play）はこちら
【目玉商品の一部をご紹介！】やっぱり注目はApple製品!?
ここからはAmazonプライム感謝祭のセール対象品を紹介！ 目玉はやはりApple製品です！
まずはやはりApple製品。AirPodsシリーズの最上位モデル「AirPods Pro 3」が14％オフの3万6800円で登場です！
文句なしのノイキャン性能にライブ翻訳、さらに心拍数センサーも入って、Apple Watchなしでも心拍数や消費カロリーをチェック可能。iPhoneユーザーなら、やっぱりAirPodsでしょう！
iPhoneでは薄さ極まる「iPhone Air」がセール中。256GBモデルが21％オフの14万9800円に。5.6mmの圧倒的な薄さに加えて、「A19 Pro」の搭載で、まもなく日本語版も登場予定の「Siri AI」が、もっとも高機能な形で利用できます！ 「高性能なiPhoneは高くて……」という人にとっては大チャンスです！
続いてはAmazon製ハード。オススメしたいのがこちらの「Amazon Fire TV Stick 4K Select」。なんと50％オフの3980円。プライムビデオはもちろん、Netflix、YouTube、TVer、U-NEXT、ABEMAなどなど、ネット配信の番組を家の大画面4Kテレビで高画質で見られます。リモコンももちろん付いてます！
メモリーとともに価格高騰が続くSSDなら、これが買い。おなじみキオクシアのPCIe Gen4対応の1TBモデルが15％オフの2万8030円。
人気の高級キーボードも大幅割引。東プレ「REALFORCE」の小型モデルが15％オフの3万2538円。
生活用品では、プロテインのまとめ買いが実はオススメ。ザバスは今回「ブランドセレクション」の対象で、なんと7％ポイント還元です！
欲しい物がどうにもピンとこないなら、どうせ使うから、あっても困らない物が◎。あきたこまちのレトルトご飯が24個セットで33％オフの3042円です！
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なにしろ400万点以上がセール対象なので、欲しい製品はAmazon.co.jpに山盛りあります。まずはセール会場にアクセスして、気になる製品見つけてください！
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