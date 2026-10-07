MSI、AmazonでノートPCの先行セール開始！ ゲーミングからAI対応モデルまで特価に
エムエスアイコンピュータージャパンは、Amazonで10月16日から10月19日まで開催される「プライム感謝祭」に先立ち、10月13日から10月19日23:59まで「プライム感謝祭 先行セール」を実施する。
今回のセールでは、eスポーツ向けの高性能ゲーミング機から、外出先での作業に向く薄型モデル、さらにCopilot+ PC対応のAIノートまで幅広いラインアップが並ぶ。たとえば「Crosshair-16-HX-E14WGK-2693JP」は16インチ240Hz液晶、Core i7、RTX 5070、メモリ32GB、SSD 1TBを備え、価格は434,800円から394,800円へ9%オフとなる。
ビジネス用途では「Modern-15-F1MXG-5213JP」が注目だ。15.6インチ、Core 5、メモリ16GB、SSD 512GBに加え、Microsoft 365 Personal（24か月）とOffice Home &amp; Business 2024のオプションが付く。価格は155,800円から129,800円へ16%オフで、持ち運びや文書作成を重視する層に向く構成だ。また、13.3インチの「Summit-E13-AI-Evo-A1MTG-1203JP」は360度フリップとペンタッチ入力に対応し、Core Ultra 5、メモリ32GB、SSD 1TBを搭載する。
ゲーミング需要を意識したモデルも強い。15.6インチ144Hz液晶とCore i7、RTX 5060を組み合わせた「Cyborg-15-B13WFKG-1172JP」は197,700円、70W版GPUのRTX 5050を備える「Cyborg-15-C13WEO-1192JP」は179,800円だ。さらに、軽量899gの「Prestige-13-AI+A3MG-2631JP」はCore Ultra 7と13.3インチOLEDを搭載し、AI機能を見据えたモバイル用途に適する。最上位の「Raider-18-Max-HX-A2WJ-2620JP」は18インチ4K+ 120Hz、Core Ultra 9、RTX 5090、メモリ64GB、SSD 2TBというモンスタースペックで、セール価格は899,800円となる。
今回の先行セールは、在庫がなくなり次第終了となる場合があるため、対象機種を狙うなら早めの確認が肝要だ。各モデルの詳細と購入はAmazon販売ページ、またはセール品一覧ページから確認するのが確実だ。
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