Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第22回
いきなりですが、電動歯ブラシって最高なんですよ。しかも安くなってるんですよ
2026年10月19日 17時00分更新
電動歯ブラシって、本当に良いものなんですか
「電動歯ブラシ」って、使ってますか？
いきなりで恐縮ですが、電動歯ブラシって最高なんですよ。いや、正確に言いますと、「良い電動歯ブラシ」は最高なんです。
私はもう15年以上前、気まぐれに「なんか、電動歯ブラシでも買ってみるか」と思って使い始めました。 手磨きに比べて驚くほど短い時間で、歯がとても綺麗になることに感動しました。 それ以来、いろんなメーカーの電動歯ブラシを使ってきました。
いろいろと使ってきた中でも磨き上げのツルツル感と、性能の高さで信頼しているのがブラウンの製品です。
「オーラルB iO」というシリーズなのですが、このモデル、磁力の力でブラシを高速回転させるという機構を持っており、すさまじいツルツル感になります。
ブラウンの購入電動歯ブラシが、ほぼ半額！これは買い時だ！
実売価格は、シリーズ最上位のiO10が7万円弱、その一つ下のiO9が6万円台、さらに一つ下のiO8が3万円台というところ。
「歯ブラシなんて、200円とか300円で買えるのに!?」と思うかもしれないが、このiOシリーズ、すごいですよ。モード切り替えができて、強くガシガシ磨いたり、歯茎を優しくマッサージしたり、舌を磨いたり……といろいろな使い方ができます。
さらに、電動歯ブラシなのに液晶画面が一時的にあり、モデルによってはスマホと連動して磨き残しがないかガイドしてくれたりするので、どちらかというとガジェットに近い買い物だと思います。
永久歯は幼少期に変わってから一生使わなければいけませんし、一度大きく傷めるとその都度、数万円の出費が必要になります。そう考えて、初期投資としては悪くないのでよろしくお願いします。
、とりあえずAmazonのプライム祭感謝セールで、iO9が過去価格6万6980円のようで、なんと48%オフの3万4800円という価格で販売されているのではありませんか！
特に割引額が大きいがiO9ですが、iO7も40%オフ、iO10も21%オフとかなりのお買い得状態です。
ただ、この歯ブラシを使い始めてから一つだけ不満があります。 それは「旅行先でもこの歯ブラシで磨けないと気が済まないから、必ず持っていくので荷物が増える」ということです。 メーカー的にもそれがわかっているのか、充電機能もついたキャリングケースがついてきますよね……。
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