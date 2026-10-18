1万円前後でもノイキャン！ Amazonプライム感謝祭で狙いたい高コスパイヤホン5選

最近、1万円前後でもノイズキャンセリングや高音質再生に対応した、実力派のイヤホンが増えているんです。

それらを試してみたいなら、「Amazonプライム感謝祭」は良い機会かも。10月16日から19日まで開催されている今回のセールでは、AnkerやJBL、Nothingといった人気ブランドのワイヤレスイヤホンもお買い得に。

今回は、1万円前後で購入できるノイズキャンセリング付きの完全ワイヤレスイヤホンを5つピックアップ。音質にこだわったモデルから、デザインが魅力的な製品、バッテリーが長持ちするモデルまで、価格以上の満足感が期待できるアイテムを集めました。

Anker Soundcore Liberty 5

参考価格：14,990円

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11,290円（25％オフ）

ノイズキャンセリングも音質も、どちらも重視したい。そんな人におすすめなのが、Ankerの「Soundcore Liberty 5」です。独自の「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」を搭載し、周囲の環境や装着状態に応じてノイズキャンセリングの強さを自動調整。電車やバスでの移動中はもちろん、カフェなどでも音楽や動画に集中しやすくなります。

高音質コーデックのLDACやDolby Audioに対応し、迫力あるサウンドを楽しめるのもポイント。マルチポイント接続やワイヤレス充電にも対応しており、機能面も充実しています。通常価格は1万4990円ですが、今回は25％オフの1万1290円。1万円を少し超えるものの、この機能の充実ぶりなら検討したいモデルです。

Nothing Ear (a)

過去価格：12,671円

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8,800円（31％オフ）

せっかく新しいイヤホンを買うなら、見た目にもこだわりたい。そんな人にはNothingの「Ear (a)」。透明なパーツを取り入れた独特のデザインが魅力で、一般的なワイヤレスイヤホンとはひと味違った存在感を放ちます。最大45dBのアクティブノイズキャンセリングにも対応する本格派。

高音質コーデックのLDACにも対応し、充電ケース併用で最大42.5時間の再生が可能。音楽を楽しむための基本性能もしっかり押さえています。今回のセールでは、通常1万2800円のところ8800円で購入可能。1万円以下でこのデザインと機能が手に入るなら、かなり魅力的では。

JBL LIVE BUDS 3

過去価格：18,700円

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11,500円（39％オフ）

JBLの「LIVE BUDS 3」最大の特徴は、充電ケースに1.45インチのタッチディスプレーを搭載していること。スマートフォンを取り出さなくても、ケースの画面から音楽の再生操作やイヤホンの各種設定ができます。イヤホンのケースに画面が付いているというだけでも、なんだかワクワクしてきませんか。

もちろん、イヤホンとしての性能も充実しています。リアルタイム補正機能付きのハイブリッドノイズキャンセリングに加え、10mm径のダイナミックドライバーを搭載。LDACによる高音質再生やマルチポイント接続にも対応しています。今回は36％オフの1万1500円。

EarFun Air Pro 4+

参考価格：13,990円

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10,341円（26％オフ）

EarFunの「Air Pro 4+」は10mm径のダイナミックドライバーと、小型のバランスド・アーマチュア（BA）ドライバーを組み合わせたハイブリッド構成を採用。低音の迫力と高音域の繊細な表現を両立する設計です。LDACやaptX Losslessといった高音質コーデックにも対応。

ノイズキャンセリングには独自の「QuietSmart 3.0」を採用し、最大50dBの騒音低減をうたっています。マルチポイント接続やワイヤレス充電など、日常使いに便利な機能も充実。通常は1万3990円ですが、今回のセールでは1万341円になっています。1万円ちょっとで高音質と多機能を両方狙える、コストパフォーマンスに優れた1台。

AVIOT TE-A1

参考価格：10,900円

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8,500円（22％オフ）

イヤホンの充電が面倒だと感じているなら、AVIOTの「TE-A1」が選択肢に入ってくるかも。最大の魅力は、イヤホン単体で最大約20時間、充電ケースを併用すれば最大約70時間という長時間再生。毎日の通勤や通学はもちろん、出張や旅行などでもバッテリー残量を気にする機会を減らせそうです。

もちろん、アダプティブハイブリッドノイズキャンセリングを搭載し、周囲の騒音を抑えて音楽を楽しめます。さらにLDAC対応、3Dスペーシアルオーディオ、マルチポイント接続、ワイヤレス充電など、欲しい機能もしっかり搭載。今回のセールでは8500円で購入できるため、機能もスタミナも妥協したくない人におすすめ。