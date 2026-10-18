このページの本文へ

Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第20回

1万円前後でもノイキャン！ Amazonプライム感謝祭で狙いたい高コスパイヤホン5選

2026年10月18日 17時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　最近、1万円前後でもノイズキャンセリングや高音質再生に対応した、実力派のイヤホンが増えているんです。

　それらを試してみたいなら、「Amazonプライム感謝祭」は良い機会かも。10月16日から19日まで開催されている今回のセールでは、AnkerやJBL、Nothingといった人気ブランドのワイヤレスイヤホンもお買い得に。

　今回は、1万円前後で購入できるノイズキャンセリング付きの完全ワイヤレスイヤホンを5つピックアップ。音質にこだわったモデルから、デザインが魅力的な製品、バッテリーが長持ちするモデルまで、価格以上の満足感が期待できるアイテムを集めました。

Amazonプライム感謝祭のページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

Anker Soundcore Liberty 5

Amazon.co.jpでチェック

Anker Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック | 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格】

詳細を見る

参考価格：14,990円

11,290円（25％オフ）

　ノイズキャンセリングも音質も、どちらも重視したい。そんな人におすすめなのが、Ankerの「Soundcore Liberty 5」です。独自の「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」を搭載し、周囲の環境や装着状態に応じてノイズキャンセリングの強さを自動調整。電車やバスでの移動中はもちろん、カフェなどでも音楽や動画に集中しやすくなります。

　高音質コーデックのLDACやDolby Audioに対応し、迫力あるサウンドを楽しめるのもポイント。マルチポイント接続やワイヤレス充電にも対応しており、機能面も充実しています。通常価格は1万4990円ですが、今回は25％オフの1万1290円。1万円を少し超えるものの、この機能の充実ぶりなら検討したいモデルです。

Amazonプライム感謝祭で「Anker Soundcore Liberty 5」を見る
 

Nothing Ear (a)

Amazon.co.jpでチェック

Nothing (ナッシング) ワイヤレスイヤホン Nothing Ear (a) :【VGP 2025 金賞】/ アクティブノイズキャンセリング/Bluetooth / 最大42.5時間再生 / ハイレゾ対応/外音取り込み/マイク付き/マルチポイント/iPhone & Android対応/完全ワイヤレス/ホワイト

詳細を見る

過去価格：12,671円

8,800円（31％オフ）

　せっかく新しいイヤホンを買うなら、見た目にもこだわりたい。そんな人にはNothingの「Ear (a)」。透明なパーツを取り入れた独特のデザインが魅力で、一般的なワイヤレスイヤホンとはひと味違った存在感を放ちます。最大45dBのアクティブノイズキャンセリングにも対応する本格派。

　高音質コーデックのLDACにも対応し、充電ケース併用で最大42.5時間の再生が可能。音楽を楽しむための基本性能もしっかり押さえています。今回のセールでは、通常1万2800円のところ8800円で購入可能。1万円以下でこのデザインと機能が手に入るなら、かなり魅力的では。

Amazonプライム感謝祭で「Nothing Ear (a)」を見る
 

JBL LIVE BUDS 3

Amazon.co.jpでチェック

JBL LIVE BUDS 3 スマートタッチディスプレイ搭載 ワイヤレスイヤホン ハイレゾワイヤレス対応 ノイズキャンセリング (パープル) | 小型 軽量 LDAC 10mmダイナミックドライバー

詳細を見る

過去価格：18,700円

11,500円（39％オフ）

　JBLの「LIVE BUDS 3」最大の特徴は、充電ケースに1.45インチのタッチディスプレーを搭載していること。スマートフォンを取り出さなくても、ケースの画面から音楽の再生操作やイヤホンの各種設定ができます。イヤホンのケースに画面が付いているというだけでも、なんだかワクワクしてきませんか。

　もちろん、イヤホンとしての性能も充実しています。リアルタイム補正機能付きのハイブリッドノイズキャンセリングに加え、10mm径のダイナミックドライバーを搭載。LDACによる高音質再生やマルチポイント接続にも対応しています。今回は36％オフの1万1500円。

Amazonプライム感謝祭で「JBL LIVE BUDS 3」を見る
 

EarFun Air Pro 4+

Amazon.co.jpでチェック

【VGP 2026金賞・コスパ大賞】EarFun Air Pro 4+ ワイヤレスイヤホン Bluetooth 6.0/ノイズキャンセリング イヤホン

詳細を見る

参考価格：13,990円

10,341円（26％オフ）

　EarFunの「Air Pro 4+」は10mm径のダイナミックドライバーと、小型のバランスド・アーマチュア（BA）ドライバーを組み合わせたハイブリッド構成を採用。低音の迫力と高音域の繊細な表現を両立する設計です。LDACやaptX Losslessといった高音質コーデックにも対応。

　ノイズキャンセリングには独自の「QuietSmart 3.0」を採用し、最大50dBの騒音低減をうたっています。マルチポイント接続やワイヤレス充電など、日常使いに便利な機能も充実。通常は1万3990円ですが、今回のセールでは1万341円になっています。1万円ちょっとで高音質と多機能を両方狙える、コストパフォーマンスに優れた1台。

Amazonプライム感謝祭で「EarFun Air Pro 4+」を見る
 

AVIOT TE-A1

Amazon.co.jpでチェック

AVIOT TE-A1 ハイレゾ対応 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 / 最大70時間再生 / アダプティブノイズキャンセリング搭載 / 3Dスペーシャルオーディオ / ワイヤレス充電対応/防水防塵(IPX4) / 軽量設計/外音取り込み＆低遅延モード LDAC/マルチポイント接続対応 (ブラック)

詳細を見る

参考価格：10,900円

8,500円（22％オフ）

　イヤホンの充電が面倒だと感じているなら、AVIOTの「TE-A1」が選択肢に入ってくるかも。最大の魅力は、イヤホン単体で最大約20時間、充電ケースを併用すれば最大約70時間という長時間再生。毎日の通勤や通学はもちろん、出張や旅行などでもバッテリー残量を気にする機会を減らせそうです。

　もちろん、アダプティブハイブリッドノイズキャンセリングを搭載し、周囲の騒音を抑えて音楽を楽しめます。さらにLDAC対応、3Dスペーシアルオーディオ、マルチポイント接続、ワイヤレス充電など、欲しい機能もしっかり搭載。今回のセールでは8500円で購入できるため、機能もスタミナも妥協したくない人におすすめ。

Amazonプライム感謝祭で「AVIOT TE-A1」を見る
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン